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«ОТП Банк» автоматизировал управление доступами с помощью Avanpost IDM

«ОТП Банк» совместно с компанией «Аванпост» реализовал проект по автоматизации управления доступами сотрудников на базе платформы Avanpost IDM. Система охватывает более 200 корпоративных систем и более 8000 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители компании «Аванпост».

Менее чем за два года банк прошел путь от десятков заявок и недель ожидания до мгновенной автоматической выдачи прав: сегодня 100% сотрудников получают базовые и основные доступы в момент трудоустройства без участия руководителей, коллег, HR и ИТ-специалистов.

Задача

В 2025 г., на старте проекта, онбординг нового сотрудника включал десятки заявок на доступ и недели ожидания. Это приводило к косвенным финансовым потерям, снижало мотивацию новичков и уровень eNPS, перегружало службу поддержки, владельцев активов и подразделения ИБ. Банку требовалось выдавать права своевременно, соблюдая регуляторные требования и принцип минимальных привилегий, и при этом не наращивать объем ручных операций. Решением стала платформа IDM, запущенная к сентябрю 2026 г.

Результаты

Эффект от проекта ощутили все вовлеченные подразделения. В HR время на онбординг сократилось с недели до нескольких минут. В ИТ-поддержке кратно снизились трудозатраты и число обращений, а освободившиеся ресурсы направлены на другие задачи. В ИБ банк получил актуальный реестр выданных прав, контроль их изменений и защиту аутентификационных данных, при этом риск атак через учетные записи снизился. Масштаб решения подтверждают цифры: на IDM-портале более 20 тыс. ролей, автоматически выдано и отозвано более 1,2 млн ролей доступа. Архитектура и глубокие возможности кастомизации решения Avanpost помогли команде «ОТП Банк»а настроить бизнес-процессы во всей IDM-системе в максимальном соответствии с банковскими требованиями.

Что такое ПАНДа

Ключевой для HR элемент процесса - ПАНДы (профили автоматического назначения доступов). Они мгновенно выдают права в момент трудоустройства в зависимости от функционала сотрудника. Название прижилось и стало маскотом автоматизации: слоганы «Каждому сотруднику по ПАНДе» и «ПАНДы работают за вас» используются на внутренних митапах и в рассылках.

Помимо классической автоматизации в банке реализованы нетиповые сценарии: делегирование, пересмотр доступов, быстрая разблокировка учетной записи и смена пароля, автоматическая блокировка при инциденте ИБ, расширенные права после прохождения обучающих курсов, многофакторная аутентификация для административных привилегий, а также полностью автоматизированный жизненный цикл сотрудников контрагентов в корпоративной сети.

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Внедрение IDM помогло встроить ИБ в HR-процессы: подразделения безопасности стали восприниматься как партнер, а не как ограничитель, а первые рабочие дни новых сотрудников стали проще и приятнее, что укрепляет HR-бренд банка.

«IDM позволил нам выстроить управление доступами по принципу минимальных привилегий без роста ручных операций. Мы получили актуальный реестр выданных прав, контроль их изменений и автоматическую блокировку при инцидентах ИБ. При этом для сотрудников процесс стал проще и быстрее: именно такое сочетание удобства и безопасности мы считали главной целью проекта», – сказал Алексей Колпаков, начальник управления развития процессов кибербезопасности «ОТП Банка».

«Мы очень рады участвовать в таком масштабном проекте. Опыт «ОТП Банка» показывает, как IDM-система становится одним из центральных технологических элементов компании и приносит измеримую ценность для ИБ, HR и ИТ, соединяя удобство работы сотрудников с контролем безопасности», – сказал Александр Махновский, технический директор Avanpost.

Планы развития

Банк планирует развивать IDM по следующим направлениям: управление запросами и согласованиями доступов через корпоративный Суперапп (мессенджер); использование ИИ-агентов для подбора нужных ролей и проверки корректности при согласовании; управление технологическими учетными записями и учетными записями ИИ-агентов; автоматическое создание ролей для новых бизнес-процессов.

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