Онлайн-подписки и цифровая помощь в семьях (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках новой волны Мониторинга цифровой трансформации общества изучил цифровые практики россиян, в частности как меняются их расходы на онлайн-сервисы и какую помощь оказывают членам семьи в решении повседневных задач в цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса пользователей интернета в возрасте 14 лет и старше, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в июне–августе 2026 г. Тип выборки – квотная. N = 6236 чел.

Траты россиян на цифровые подписки почти удвоились за два года

Платными подписками на цифровые сервисы пользуются более половины интернет-пользователей в России: в 2026 г. их доля составила 57% против 28% в 2024 г. Максимальных значений показатель достигает среди молодежи (18–24 лет — 67%) и представителей среднего возраста (35–44 лет — 65%). В региональном разрезе он наиболее высок среди пользователей интернета, проживающих в Москве: платные подписки есть у 64% из них, среди жителей сельской местности — у 49%.

Более всего востребованы «экосистемные» подписки, открывающие доступ сразу к нескольким сервисам компании и ее партнеров. Их используют более половины (54%) опрошенных, имеющих какие-либо платные цифровые подписки. Следом идут подписки на фильмы и сериалы (38%) и музыку (32%). Эти развлекательные сервисы несколько чаще выбирают женщины: 42% и 34% соответственно против 33% и 29% среди мужчин. Подписки на видеоигры, напротив, вдвое чаще оформляют мужчины: 15% против 8% среди женщин. Реже всего пользователи оплачивают видеохостинги (8%) и редакторы видео, фото и аудио (7%).

За последние два года структура расходов россиян на цифровые сервисы сместилась в сторону более высоких сумм. Так, почти удвоилась доля подписчиков, которые ежемесячно тратят на них более 1 тыс. руб. (с 16% до 31%). При этом самыми распространенными остаются бюджетные подписки стоимостью до 500 руб., хотя доля подписчиков с такими расходами снизилась до трети (34%, в 2024 г. — 49%). Среди тех, кто может позволить себе практически все, включая покупку квартиры или дачи, 29% тратят на подписки более 5 тыс. руб. в месяц. В менее обеспеченных группах таких не более 10%.

Растет популярность ИИ-сервисов, у многих из которых есть платные версии с доступом к более продвинутым моделям и повышенными лимитами запросов. Сейчас такие подписки оформили 9% пользователей платных цифровых сервисов (5% всех интернет-пользователей в России). Большинство пользователей ИИ-подписок тратят на них до 1 тыс. руб. в месяц (61%); еще 16% — от 1 до 2 тыс., а 12% — свыше 2 тыс. руб.

Помощь членам семьи в цифровой среде становится нормой

Более двух третей российских интернет-пользователей (69%) оказывают членам семьи ту или иную поддержку в использовании цифровых технологий. Чаще всего она связана с оформлением онлайн-покупок (42%) и денежными переводами и оплатой услуг ЖКХ (38%). Еще 28% помогают родственникам записаться к врачу. Реже всего оказывают помощь при подаче заявлений на получение документов (22%).

Наиболее распространенные виды технической помощи — установка программ и приложений (35%), очистка памяти устройства или кэша (33%) и регистрация на сайтах (32%). Реже всего родственников учат самостоятельно пользоваться приложениями и онлайн-сервисами (23%).

Функцию семейной техподдержки в большей степени выполняют мужчины: в частности, устанавливают программы или приложения (38% против 32% среди женщин) и меняют их настройки (30% против 23%), а также помогают с регистрацией на сайтах или в приложениях (35% против 30%). Женщины, в свою очередь, заметно чаще помогают родственникам записаться к врачу (31% против 25% среди мужчин).

По большинству задач доля «цифровых помощников» выше среди молодежи. Так, почти половина (48%) подростков в возрасте 14–17 лет за последние полгода устанавливали членам семьи какие-либо программы, а 41% помогали зарегистрироваться на сайте или в приложении. Получали цифровую помощь, напротив, преимущественно пользователи старшего возраста: в группе 65+ лет выше всего доля тех, кому помогали с установкой программ (25%) и изменением их настроек (24%).

Ожидаемо, оказание помощи связано и с уровнем цифровых навыков интернет-пользователей. Больше всего доля помогавших в группе с уровнем навыков выше базового (86%), а ниже всего — среди тех, у кого навыки отсутствуют (38%). Прямой связи между получением помощи и цифровыми навыками не выявлено. За ней обращаются как те, у кого навыки минимальны (51%) или отсутствуют (30%), так и те, чей уровень цифровых навыков превышает базовый (45%).