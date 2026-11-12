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OCS обновила портфель усиленными электротехническими решениями Progix

Компания OCS и российский производитель удлинителей и сетевых фильтров Progix объявили о сотрудничестве. В рамках соглашения продуктовый портфель дистрибьютора пополнили усиленные решения бренда для стройплощадок, производства и ремонта. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Партнеры OCS смогут приобретать специализированное электротехническое оборудование через B2B-портал компании, а также офлайн.

OCS пополнила ассортимент электроаксессуаров сетевыми фильтрами и удлинителями Progix. Продуктовая линейка вендора включает модели разной длины, мощности и пр. Усиленное оборудование бренда подходит для эксплуатации в сложных условиях — на стройплощадках и в производственных цехах, при проведении ремонтных работ. На всю электротехнику Progix действует гарантия два года.

OCS расширяет портфель электротехники специализированными решениями, чтобы закрывать различные потребности заказчиков. Продукция бренда Progix будет доступна для заказа по офлайн- и онлайн-каналу — на закрытой B2B-площадке дистрибьютора. Срок поставки оборудования под заказ составит до 10 дней. Благодаря сотрудничеству с OCS вендор расширит географию бизнеса и повысит узнаваемость бренда Progix в корпоративном сегменте.

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«Мы постоянно анализируем потребности партнерского канала, чтобы предлагать рынку наиболее актуальные решения. Портфель OCS в категории электротехники регулярно пополняется продукцией от надежных производителей. Расширение ассортимента сетевыми фильтрами и удлинителями российского бренда Progix позволит удовлетворить растущий спрос на функциональное оборудование для работы в сложных условиях. При этом мы готовы предложить партнерам не только готовые решения бренда, но и индивидуальные под требования бизнеса», — отметил Максим Фесенко, вице-президент OCS.

«Сотрудничество с OCS — важный шаг для Progix: мы получаем возможность быстрее доводить наши решения до профессионалов, которые работают в самых жестких условиях. Наша продукция создается именно для таких задач, чтобы техника работала стабильно, а специалисты не отвлекались на перебои с питанием. Мы уверены, что вместе с OCS сможем закрыть реальные потребности рынка и предложить бизнесу надежные инструменты для бесперебойной работы», — сказал Валерий Мосин, генеральный директор Progix.

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