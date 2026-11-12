Обновилось мобильное приложение «КонсультантПлюс»

Вышло обновление мобильного приложения «КонсультантПлюс». В новой версии появилась синхронизация с профилем в системе «КонсультантПлюс», а на главном экране теперь больше полезной информации. Чтобы все заработало, привяжите свой онлайн-комплект «КонсультантПлюс» к мобильному приложению. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Свой профиль и в приложении

Если приложение привязано к вашему комплекту системы «КонсультантПлюс», то после обновления в нем появится тот же профиль, что выбран в системе (юрист, бухгалтерия и кадры, специалист по охране труда и др.).

В зависимости от профиля скорректируется контент на главной странице: тематика новостей, список важных документов, перечень видеосеминаров, справочная информация, полезные ссылки, а также результаты поисковой выдачи.

При смене профиля в системе «КонсультантПлюс» автоматически поменяется профиль и в мобильном приложении.

Блок «Полезные ссылки»

Напоминания о важных событиях и изменениях в законодательстве, обзоры, авторские материалы, подборка свежих видеосеминаров и другая полезная информация теперь и на главном экране приложения. Переходите по ссылкам и изучайте. Контент полностью совпадает с тем, что видит пользователь в своей системе «КонсультантПлюс» (в соответствии с выбранным профилем).

Чтобы появились новшества, нужно обновить приложение «КонсультантПлюс» до последней версии.

Мобильное приложение «КонсультантПлюс» можно скачать в любом магазине приложений. Для неавторизованных пользователей в приложении открыта некоммерческая версия системы: основные законы и кодексы, справочная информация, новости, обзоры по широкому кругу тем. Есть возможность заказать отсутствующий документ. Информация ежедневно обновляется.

Пользователи «КонсультантПлюс» могут привязать к приложению свой онлайн-комплект и работать с системой через смартфон или планшет. В приложении будет доступна полноценная справочная правовая система.

Чтобы привязать свой комплект к приложению, пользователю нужно зайти в систему «КонсультантПлюс» и на стартовой странице перейти по ссылке «Мобильное приложение». Привязать «КонсультантПлюс» можно к нескольким мобильным устройствам, но одновременно работать получится только с одного устройства.