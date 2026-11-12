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Новое решение от ГК «Геомир» избавляет агропредприятия от двойной работы с отчетностью в ФГИС

В цифровой платформе для растениеводства «АссистАгро», разрабатываемой в ГК «Геомир», стал доступен модуль ФГИС. Он позволяет использовать данные производственного учета для подготовки сведений в федеральные государственные системы: ЕФГИС ЗСН, ФГИС «Сатурн», «Зерно» и «Семеноводство». Модуль объединяет информацию о полях, производственных операциях и используемых товарно-материальные ценностях (ТМЦ) из FMS-системы, помогая сократить объём ручного ввода и повторной обработки данных при подготовке отчётности. Таким образом, сведения для государственных систем формируются на основе информации, которую предприятие уже использует в повседневном производственном учете. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геомир».

Данные, накопленные за агросезон в FMS–системах помогают: автоматизировать отчетность во ФГИС, выстроив сквозные процессы с производственным контуром агропредприятия; собрать контуры полей и информацию о планируемых и уже выполненных операциях с указанием используем материалов (удобрений, средств защиты растений, семян) в единой структуре; автоматически сопоставить данные хозяйства со справочниками и классификаторами ФГИС; увидеть, какие сведения готовы к передаче, а какие требуют уточнения; подготовить сведения в нужном формате и сократить количество повторных действий при работе с отчётностью.

При разработке модуля команда ГК «Геомир» изучала форумы и сообщества вокруг отчетности в ЗСН, провела серию интервью со специалистами агропредприятий, которые отвечают за подготовку и передачу отчетности в ФГИС. В ходе решения были выделены реальные проблемы, которые можно решить с помощью автоматизации.

Различия в данных о полях и их контурах в ЕФГИС ЗСН и хозяйствах. Поскольку данные о полях и их геометрии уже используются в производственном учёте, например, в платформе «АссистАгро», модуль помогает подготовить структуру и контуры с учётом требований ФГИС, что особенно важно для многоконтурных участков. Объем графической подготовки сокращается.

Задержки при сборе информации о выполненных работах В платформе «АссистАгро» данные по плановым и фактическим работам накапливаются по трекам техники и параметрам технологической операции, и система рассчитывает объем внесенных материалов. В результате специалист по отчётности получает актуальные данные без ожидания бумажных отчётов с поля по форме отчётности во ФГИС.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Модуль развивается поэтапно. Уже сейчас он интегрирован с платформой «АссистАгро», где в едином производственном контуре объединены поля, операции, треки техники, фактический расход материалов, планы и факты работ, поэтому сведения для государственных систем готовятся не с нуля. По мере развития функциональности модуля у пользователей будет больше возможностей автоматизировать подготовку и передачу сведений. Также в будущем модуль будет работать с другими FMS-системами.

«Отчетность во ФГИС требует значительного временного и кадрового ресурса - о чем нам рассказывают наши клиенты. Чтобы упростить их работу, избавить сотрудников от необходимости переносить, сверять и перекодировать данные под требования каждой системы, мы предлагаем решение, в котором отчетность в ФГИС вырастает из производственного учёта, который хозяйство и так ведёт в FMS-системах. Специалист больше не собирает сведения по крупицам, а проверяет готовый результат и отправляет его», — сказал Илья Воронков, генеральный директор ГК «Геомир».

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