Разделы

Импортонезависимость
|

МТС Web Services полностью импортозаместила иностранные решения для разметки данных собственной платформой

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет о запуске корпоративной платформы для разметки данных, на которых обучают искусственный интеллект. Она заменяет ведущие иностранные решения, такие как LabelStudio Enterprise, Prodigy, Supervisely, labelit, Audino и закрывает более 99% отраслевых сценариев разметки текстов, аудиозаписей, изображений и видео. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Продукт может быть развернут на инфраструктуре заказчика, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, для работы с чувствительными данными (в процессе регистрации в реестре отечественного ПО).

Работа на платформе идет через настраиваемый веб-интерфейс. Пользователь создает проект разметки и загружает в него данные. Проекты разметки можно настроить под конкретную задачу и формат данных с помощью low-code конструктора интерфейсов или встроенного ИИ-агента, описывая нужные изменения обычным языком. ИИ-агент также отвечает на вопросы по работе с платформой, опираясь на документацию, помогает анализировать ход разметки и готовить отчеты о работе разметчиков: выполненных заданиях, затраченном времени, качестве разметки и других показателях.

Для автоматической разметки можно подключить любые большие языковые модели с совместимым API. При ручной разметке сотрудник может ориентироваться на предложенный моделью ответ и при необходимости скорректировать его. Одно задание можно поручить нескольким исполнителям — сотрудникам и моделям, а также распределить части работы между ними. Платформа сопоставляет их ответы: при достижении заданного порога совпадения результат может приниматься автоматически, а расхождения и спорные случаи — направляться на проверку экспертам. Правила согласования и проверки настраиваются под требования проекта. Готовые результаты можно экспортировать для дальнейшего использования, в том числе для обучения и оценки моделей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Новая платформа стала единственным инструментом разметки в MWS AI. Она также внедрена в МТТ (Exolve) и используется для задач МТС Web Services и ГК МТС. В 2025 г. переход на сократил затраты MWS AI на разметку на 25% и сэкономил более 17 тыс. человеко-часов. За 10 месяцев 2026 г. экономия составила 30 тыс. человеко-часов. Подготовка наборов данных ускорилась на 30%, а время подготовки новых разметчиков к работе сократилось на 35%», — отметила руководитель центра по работе с данными MWS AI Анна Дружкина.

Платформа для разметки доступна как самостоятельный продукт или компонент MWS AI Agents Platform — платформы для создания и запуска ИИ-агентов без программирования. Заказчики могут размечать данные собственной командой либо поручить эту работу специалистам MWS AI на своей инфраструктуре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чек-лист: что важно сделать при миграции на российскую платформу виртуализации

Совладелец «Яндекса» внезапно продал долю в Ozon

Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ

Совладелец «Яндекса» и Ozon продал разработчика игр, за покупку которого он должен миллиарды

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще