МТС Web Services полностью импортозаместила иностранные решения для разметки данных собственной платформой

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет о запуске корпоративной платформы для разметки данных, на которых обучают искусственный интеллект. Она заменяет ведущие иностранные решения, такие как LabelStudio Enterprise, Prodigy, Supervisely, labelit, Audino и закрывает более 99% отраслевых сценариев разметки текстов, аудиозаписей, изображений и видео. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Продукт может быть развернут на инфраструктуре заказчика, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, для работы с чувствительными данными (в процессе регистрации в реестре отечественного ПО).

Работа на платформе идет через настраиваемый веб-интерфейс. Пользователь создает проект разметки и загружает в него данные. Проекты разметки можно настроить под конкретную задачу и формат данных с помощью low-code конструктора интерфейсов или встроенного ИИ-агента, описывая нужные изменения обычным языком. ИИ-агент также отвечает на вопросы по работе с платформой, опираясь на документацию, помогает анализировать ход разметки и готовить отчеты о работе разметчиков: выполненных заданиях, затраченном времени, качестве разметки и других показателях.

Для автоматической разметки можно подключить любые большие языковые модели с совместимым API. При ручной разметке сотрудник может ориентироваться на предложенный моделью ответ и при необходимости скорректировать его. Одно задание можно поручить нескольким исполнителям — сотрудникам и моделям, а также распределить части работы между ними. Платформа сопоставляет их ответы: при достижении заданного порога совпадения результат может приниматься автоматически, а расхождения и спорные случаи — направляться на проверку экспертам. Правила согласования и проверки настраиваются под требования проекта. Готовые результаты можно экспортировать для дальнейшего использования, в том числе для обучения и оценки моделей.

«Новая платформа стала единственным инструментом разметки в MWS AI. Она также внедрена в МТТ (Exolve) и используется для задач МТС Web Services и ГК МТС. В 2025 г. переход на сократил затраты MWS AI на разметку на 25% и сэкономил более 17 тыс. человеко-часов. За 10 месяцев 2026 г. экономия составила 30 тыс. человеко-часов. Подготовка наборов данных ускорилась на 30%, а время подготовки новых разметчиков к работе сократилось на 35%», — отметила руководитель центра по работе с данными MWS AI Анна Дружкина.

Платформа для разметки доступна как самостоятельный продукт или компонент MWS AI Agents Platform — платформы для создания и запуска ИИ-агентов без программирования. Заказчики могут размечать данные собственной командой либо поручить эту работу специалистам MWS AI на своей инфраструктуре.