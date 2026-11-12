Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила LTE для путешественников к Андреевской роще

МТС запустила базовую станцию в селе Андреевка Ивановского округа. Жители небольшого села, а также туристы и любители амурской природы, посещающие ботанический памятник природы «Андреевская роща», могут пользоваться стабильно высокими скоростями мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила базовую станцию «Иртея» в селе Андреевка Ивановского округа. В зоне покрытия сети вся территория поселка: жилые дома, школа, фельдшерский пункт, библиотека, дом культуры, почтовое отделение. Скоростной доступ в интернет и стабильная голосовая связь в HD качестве позволят жителям пользоваться цифровыми сервисами для учебы, работы и развлечений, удаленно оформлять документы, справки и получать муниципальные услуги.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Недалеко от села располагается особо охраняемая природная территория – «Андреевская роща». Это большой лесной массив с четким разделением участков: в западной части растут береза плосколистная и даурская, монгольский дуб, липа и осина; в восточной части больше даурской березы и липы; на юго-западе рощи – дубняк. Жители окрестных сел, Ивановки и даже Благовещенска посещают эти места чтобы отдохнуть, сделать фото редких и краснокнижных растений: венерин башмачок, пион обратнояйцевидный, лилия даурская и красоднев.

«Мы продолжаем запускать базовые станции и подключать к своей сети отдаленные и малые населенные пункты, устраняя цифровое неравенство и повышая качество жизни сельчан. Стабильная связь на селе – это возможность оперативно обратиться в службы спасения, оперативно получить услуги профильных служб без необходимости лично посещать учреждения в муниципальном или областном центре. Для туристов это шанс использовать цифровые путеводители и аудиогиды, чтобы больше узнавать о природе родного края», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Активы МТС. Инфографика CNews

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще