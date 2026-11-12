Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила связь на землях кузнецов и хранителей церкви

МТС запустила голосовую связь и высокоскоростной интернет в двух отдаленных селах Нюрбинского улуса Якутии – Ынахсыте и Чаппанде, где в общей сложности проживает более 1300 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили в населенных пунктах новые базовые станции стандарта 4G. В селе Ынахсыте, где проживает около 600 человек, новая сеть охватывает жилые улицы, школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, краеведческий музей и здание администрации. В Чаппанде с населением более 700 человек связь также доступна на жилых улицах и социальных учреждениях, в том числе культурном центре, библиотеке и музее литературы и фольклора. Теперь жители могут созваниваться с родными в других улусах и городах, учиться онлайн, работать с документами и госуслугами, а при необходимости – связаться с врачом, не выезжая из села.

Ынахсыт – земля потомственных кузнецов: здесь работали девять поколений мастеров рода Сата, которые выплавляли железо из местной руды вплоть до 1941 г. Традицию сегодня продолжают потомки рода, а их воспитанники регулярно побеждают на фестивале «Сата Уус».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Чаппанда хранит единственный сохранившийся храм Нюрбинского района – старинную Вознесенскую церковь, отстроенную после пожара 1904 г. на средства местной общины и меценатов и включенную в реестр объектов культурного наследия Якутии.

«Связь в малых отдаленных селах снимает барьер расстояния и позволяет полноценно решать насущные вопросы, не посещая город. Поэтому для нас важно, чтобы современные телеком-услуги были в небольших селах, особенно хранящих богатую историю. Ынахсыт и Чаппанда – как раз такие места, и мы рады, что их жителям теперь доступны цифровые услуги. Только за последнее время МТС запустила связь в более десяти малых селах республики, в частности в Харбале 1-й Чурапчинского улуса, Усуне Вилюйского улуса и других. Мы продолжим строить сетевую инфраструктуру на отдаленных территориях республики», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще