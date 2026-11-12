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МТС накрыла сетью LTE дачников на севере Ставрополя

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе бульвара Зеленая роща в Ставрополе. Покрытие сети LTE стало стабильнее, как на самом бульваре, так и на территории близлежащих садовых товариществ. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

После проведенных инженерами МТС работ дачники кооперативов «Арония», «Ягодка», «Родники», «Ручей Красненький» получили доступ к стабильному мобильному интернету. Теперь жители этих СНТ смогут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: онлайн банками, госуслугами, мессенджерами, социальными сетями, слушать музыку онлайн, когда занимаются домашними делами.

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«Запуск сети в этом частном секторе – всегда сложная задача: нужно соблюсти все технические требования по подключению, подобрать оптимальное расположение для лучшего покрытия и подходящий по назначению участок. Из-за плотной застройки наши инженеры долго и тщательно подбирали в этом районе подходящую площадку для размещения. Благодаря их упорству у местных жителей теперь есть стабильный доступ к интернету и улучшенной голосовой связи через сигнал 4G», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Обновление сети мобильной связи также повысило уровень безопасности жителей садовых товариществ. Теперь абонентам, проживающим здесь, будет проще позвонить в экстренные службы, они смогут установить видеонаблюдение с удалённым подключением к камерам.

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