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«МТС Линк» представил серверные решения для хранения и редактирования документов

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширила возможности серверной версии: теперь заказчикам доступны сервисы «Диск» и «Документы» для хранения, создания и совместного редактирования файлов. Компании смогут использовать эти инструменты, сохраняя данные внутри собственной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«Диск» и «Документы» дополняют серверную версию платформы унифицированных коммуникаций «МТС Линк». Ранее решения были доступны только в облаке: SaaS-версии «Диска» и «Документов» были представлены в мае 2026 г.

«Диск» от «МТС Линк» позволяет создавать отдельные пространства для команд и рабочих групп, хранить и структурировать файлы, а также управлять правами доступа к ним. Документы включают в себя редакторы текстов, таблиц и презентаций. Сотрудники могут работать над одним документом одновременно, отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим версиям.

Следующим шагом станет запуск серверной версии «Почты» со встроенным календарем. В облачном варианте этот продукт стал доступен в октябре 2026 г.

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«У российских организаций разные требования к ИТ-инфраструктуре: одни предпочитают гибкость облачных решений, другие — полный контроль над данными и размещение программного обеспечения во внутреннем контуре. Для ряда организаций, в том числе государственных структур, финансовых компаний и субъектов КИИ, это не вопрос предпочтений, а необходимость, обусловленная законодательством. Мы учитываем потребности всех заказчиков и последовательно развиваем оба формата поставки. Наша задача — сделать так, чтобы выбор между облаком и собственной инфраструктурой определялся потребностями организации, а не доступностью нужных инструментов», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

Серверная версия платформы унифицированных коммуникаций «МТС Линк» объединяет решения для видеоконференцсвязи, корпоративного обучения, обмена сообщениями и совместной работы, а также ИИ-функциональность. Кроме того, в 2026 г. разработчик представил линейку решений для внедрения искусственного интеллекта в бизнес-коммуникации компаний с особыми требованиями к безопасности данных. В нее вошли программно-аппаратный комплекс (ПАК) со встроенной ИИ-моделью и ИИ-коннектор, который позволяет подключить к серверной версии «МТС Линк» любую модель, развернутую в инфраструктуре заказчика.

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