Metrika42 помогла компании из электроэнергетики стабилизировать «1С:ERP 2.5» после обновления

Компания Efsol представила результаты применения расширенного мониторинга производительности «1С» Metrika42 PRO на производственно-торговой компании, работающей в сфере электроэнергетики. Проект был направлен на стабилизацию работы «1С:ERP 2.5» после обновления системы, выявление причин замедлений и снижение их влияния на бизнес-процессы и обмен данными с CRM. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Клиент — российская производственно-торговая компания в сфере электроэнергетики. ERP для нее — одновременно производственный контур, договорная и закупочная работа, логистика, склад и расчеты. Через систему проходят операции, которые нельзя «подождать»: проведение документов, формирование отчетов, обмен с CRM, поэтому любое замедление быстро становится заметным не только ИТ-службе, но и бизнесу.

К моменту подключения Metrika42 PRO в компании уже работал Zabbix. Он отвечал за мониторинг процессора, памяти, дисков и доступностьи узлов. Но не отвечал на вопрос почему конкретная операция в ERP выполняется долго. После обновления ERP эта разница стала критичной: жалобы пользователей приходили фрагментами, один и тот же симптом мог выглядеть как медленный документ, ошибка интеграции или всплеск нагрузки на СУБД — без общей картины и привязки к конкретному участку системы.

Решением стало подключение Metrika42 PRO поверх действующего Zabbix. Инфраструктурный мониторинг остался на месте, а прикладной слой показал, что происходит внутри ERP. Настроили контроль ключевых операций «1С:ERP 2.5», подключили анализ технологического журнала, добавили контроль блокировок и взаимоблокировок в привязке к операциям и сеансам, а также сопоставление нагрузки на серверы и СУБД с конкретными операциями. В итоге стало видно, кто и что создает нагрузку: фоновое задание, регламентная обработка, интеграция или действие пользователя.

В формат подключения вошел автоматический разбор проблем — отчеты ИИ M42 с описанием инцидента, вероятными причинами и рекомендациями по оптимизации «1С» и ранний доступ к чату с моделью ИИ M42 для оперативной диагностики.

По итогам ИТ-команда получила единую картину производительности «1С:ERP 2.5»: состояние ключевых операций, поведение обмена с CRM, ошибки, блокировки и нагрузку на инфраструктуру в одном контуре. Причины замедлений разделяются по источникам — прикладной код, блокировки, ошибки, нагрузка и инфраструктура рассматриваются отдельно, поэтому вместо версии «нужно добавить ресурсов» появляется понимание, на каком уровне продолжать разбор. Сформирован приоритизированный список точек исправления.

Zabbix сохранен как инфраструктурный слой контроля, Metrika42 PRO дополняет его прикладной диагностикой: один инструмент отвечает за здоровье инфраструктуры, второй — за поведение бизнес-операций. Решения о дополнительных ресурсах теперь принимаются только после того, как установлено, где именно возникает замедление, что снижает риск дорогостоящего расширения инфраструктуры без подтвержденной необходимости.

«После обновления ERP вопрос обычно звучит не как „работает или не работает“, а как „почему вот эта операция стала медленнее“. Ответ на него лежит на стыке нескольких слоев: прикладной код, блокировки, ошибки, нагрузка на СУБД и инфраструктура. Metrika42 PRO как раз позволяет пройти эту цепочку последовательно и не менять инфраструктуру там, где проблема находится в коде или в логике интеграции», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Metrika42 PRO ориентирована на организации, для которых «1С» является критичной корпоративной системой, а разбор замедлений и ошибок требует не только мониторинга, но и регулярной экспертной аналитики. Расширенный формат включает автоматические отчеты ИИ M42 и чат с моделью для оперативных консультаций. Главная задача Metrika42 — не просто показать еще один график, а предоставить ИТ-команде фактуру для понимания проблемы и принятия решения