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Merlion пополнила дистрибьюторский портфель российской платформой виртуализации Inscale

Компании Merlion и «Лаборатория виртуализации» сообщают о подписании партнерского соглашения. В дистрибьюторский портфель Merlion вошёл российский программный продукт Inscale – платформа виртуализации с собственным протоколом удалённого рабочего стола. Включение продуктов Inscale в портфель проектной дистрибуции подтверждает высокую зрелость платформы и готовность для внедрений на уровне Enterprise.

Платформа виртуализации Inscale рассчитана на виртуализацию рабочих столов и приложений. Продукт создан исключительно на собственных разработках отечественного вендора. Базируясь на самой современной микросервисной архитектуре, которая увеличивает уровень безопасности и обеспечивает гибкость для последующего роста, решение подстраивается под потребности любого бизнеса.

Inscale в первую очередь ориентирован на увеличение информационной безопасности на уровне инфраструктуры, некоторые из сервисов экосистемы Inscale снижают или полностью закрывают потребность в PAM, благодаря встроенной системе мониторинга и записи дисплеев обычных и привилегированных пользователей. Unified gateway c адаптивной сетевой изоляцией на программном уровне, позволяют выстроить эшелонированную сетевую безопасность совместно с NGFW, снижая риски от внешних DDoS-атак и эксплойтов. Inscale использует протокол шифрования собственной разработки для всех созданных виртуальных машин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion, сказал: «Команда Inscale имеет высокий уровень технологической разработки, она готова слушать и слышать потребности рынка – развиваться вместе с ним. Растущая конкуренция на рынке отечественного ПО имеет место, но в сегменте VDI далеко не все потребности ещё закрыты. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Для компании Merlion, нашей партнёрской сети и конечных заказчиков, появление нового продукта в портфеле – это, в свою очередь, не просто расширение ассортимента, но и реализация нестандартных проектов для заказчиков с повышенными требованиями к безопасности».

«Партнёрство с Merlion поможет нам предложить Inscale более широкому кругу заказчиков через партнёрскую сеть дистрибьютора. При выборе платформы виртуализации важно оценить её в работе и понять, насколько она отвечает задачам конкретного проекта. Совместные демонстрации и демостенд в лаборатории Merlion дадут партнёрам такую возможность», — отметил Алексей Станиславский, коммерческий директор компании «Лаборатория виртуализации».

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