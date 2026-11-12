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«МегаФон» модернизировал сеть в Кирове и пригороде

«МегаФон» расширил зону уверенного покрытия в Кирове и пригородных территориях. Благодаря модернизации базовых станций стабильный интернет и четкая голосовая связь теперь доступны на большей площади в микрорайонах Лянгасово и Чистые пруды, а также в слободе Варсеги. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для тех, кто часто передвигается на автомобиле, оператор улучшил сигнал на автотрассах. Для абонентов выросла зона покрытия на Победиловском тракте в районе поселка Захарищевы и на дороге Киров-Советск у деревни Камешник. Теперь в этих локациях можно с комфортом общаться с родными, проверять электронную почту, пользоваться развлекательными сервисами в пути.

«Модернизация оборудования позволяет оперативно расширять покрытие там, где это действительно необходимо нашим абонентам — будь то жилой микрорайон, загородная трасса или небольшая деревня. В результате проведенных работ в Кирове и окрестностях территория уверенного сигнала выросла для 15 тыс. жителей. Абоненты смогут с комфортом общаться с родными, работать удаленно и пользоваться возможностями цифровых сервисов», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Кировской области Кирилл Косолапов.

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Также инженеры компании расширили радиус действия сети в деревне Башарово, сделав современные цифровые услуги доступными на большей территории.

Качество связи выросло на данных территориях благодаря активации дополнительных низкочастотных слоев на действующем оборудовании. Специалисты «МегаФона» провели настройку базовых станций, что позволило увеличить дальность распространения сигнала без строительства новых объектов связи.

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