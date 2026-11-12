«Контур» упростил подключение к ЭДО и подписание документов через «Госключ»

«Контур.Диадок» объявил о расширении возможности использования электронной подписи через «Госключ». Руководители компаний и индивидуальные предприниматели теперь могут подключиться к электронному документообороту через мобильное приложение «Диадока». Физлицам и самозанятым стал доступен новый способ подписания документов в отдельном личном кабинете «Диадока» для физических лиц.

В мобильном приложении «Диадока» руководители компаний и ИП могут зарегистрировать организацию и сразу начать работу с электронными документами, даже если прежде не пользовались сервисом. Приложение позволяет пройти весь путь от регистрации до подписания документов с использованием «Госключа» без перехода в веб-версию.

Для физлиц и самозанятых предусмотрен другой сценарий. Компания отправляет договор, акт или другой документ через «Диадок». Получатель открывает его в личном кабинете для физических лиц, выбирает подписание через «Госключ» и подтверждает операцию в отдельном приложении или через встроенный модуль «Госуслуг». Подписанный документ возвращается в «Диадок», где его видит отправитель. Компаниям не требуется подключать отдельный сервис для такого обмена.

Физлица и самозанятые могут использовать усиленную неквалифицированную (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Обе бесплатно можно создать в «Госключе». Для создания УНЭП достаточно подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», а для УКЭП необходимо дополнительно подтвердить личность.

Роман Акимов, руководитель проектной группы «Контур.Диадока», сказал: «Электронный документооборот удобен, когда с ним могут работать обе стороны. Сейчас мы упростили подключение для руководителей компаний и предпринимателей, а физлицам и самозанятым дали возможность подписывать документы через «Госключ». Благодаря сотрудничеству с командой «Госключа» мы делаем электронную подпись доступнее для пользователей и упрощаем работу с документами в «Диадоке».

Роман Клин, руководитель проекта «Госключ» Минцифры РФ, сказал: «Сегодня электронный документооборот выходит за рамки взаимодействия крупных организаций. Договоры и акты все чаще подписывают физические лица, самозанятые и индивидуальные предприниматели. Интеграция «Госключа» с «Контур.Диадоком» показывает, как государственные цифровые сервисы и решения бизнеса могут дополнять друг друга, обеспечивая доступный и юридически значимый способ подписания документов со смартфона, что в свою очередь способствует масштабированию ЭДО».