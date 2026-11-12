Клиенты Т2 могут оплачивать товары и услуги баллами «Плюса»

Товары и услуги Т2 в салонах связи теперь можно оплачивать баллами «Плюса». Для оплаты клиенту необходимо отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого российского банка, подключенного к «Яндекс Пэй», и активировать функцию «Списать баллы». Опция распространяется на весь товарный ряд в салоне, включая смартфоны, «умные» гаджеты, аксессуары и прочее. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Новая форма оплаты доступна всем клиентам с активной подпиской «Яндекс Плюс». При этом конвертация максимально прозрачна: один балл эквивалентен одному рублю.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «Модернизация сценария оплаты в «Яндекс Пэй» – это еще одна мера по улучшению клиентского опыта в салонах связи. Мы видим, что абоненты активно пользуются различными программами лояльности и хотят использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой. Возможность списания баллов «Плюса» делает процесс покупки еще более гибким и простым. Вдобавок развитие партнерских программ помогает привлекать дополнительный трафик в розницу, а его в дальнейшем можно конвертировать в том числе и в подключение новых абонентов».