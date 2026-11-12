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«Кион Музыка» запускает первую в России фандом-инфраструктуру для музыкальной индустрии

Сервис «Кион Музыка» меняет бизнес-модель, запустив первым в России «Фанзону» — инфраструктуру для фан-сообществ артистов на базе музыкального стриминга без дополнительной монетизации. Новая модель поможет сократить дистанцию между исполнителями и слушателями: музыканты смогут быстрее набирать аудиторию без добавочный вложений, а аудитория получит возможность найти единомышленников и приблизиться к кумирам. В перспективе запуск может стать первым шагом на пути нового вектора развития продукта. Об этом CNews сообщили представители «Кион Музыки».

В поддержку развития музыкальной индустрии «Кион Музыка» трансформирует собственную платформу под экосистему для более тесного взаимодействия между артистами, лейблами и аудиторией. Теперь пользователям кроме стандартного сценария прослушивания музыки открыт доступ в «Фанзону» – специальный раздел с эксклюзивным контентом и подарками от исполнителей.

Ознакомиться с обновлением можно в мобильном приложении сервиса, поддерживаемого устройствами всех операционных систем. После авторизации необходимо перейти в карточки артистов и совершить несколько простых действий для активации «Фанзоны» – поставить лайк музыканту и послушать его сингл. Далее откроется экран с заданиями от исполнителей, по итогам выполнения которых пользователи смогут получить уникальный оффер напрямую от любимого артиста — от автографа и мерча до приглашения на фан-встречу или концерт. Селебрити также могут делиться с поклонниками фотографиями, голосовыми сообщениями, видео, клипами и сниппетами, а также привычными текстовыми сообщениями. Еще «Фанзона» предоставляет возможность проводить розыгрыши с призами.

По данным сервиса, основной заработок музыкантам приносят рекламные интеграции и концерты, в то время как стриминговые сервисы составляют примерно 20% дохода. Новая инфраструктура позволит увеличить вовлеченность аудитории и расширить возможности самого стриминга — а также его дальнейшей монетизации в рамках общей стратегии продвижения артиста. При этом для исполнителей открытие «Фанзоны» не потребует финансовых вложений. «Кион Музыка» предлагает ее как инструмент для дополнительного промо релизов и коммуникации с аудиторией, что потенциально положительно отразится на востребованности их контента за счет создания новых точек касания с публикой.

На данном этапе в эксперименте принял участие ограниченный пул артистов, а задания сформированы командой сервиса, однако, в будущем планируется передача их модерации самим музыкантам. Это позволит исполнителям более точно отвечать на запросы пользователей, увеличивая их лояльность.

Данила Константинов, директор сервиса «Кион Музыка»: «Сейчас ”Кион Музыка” не рассматривает фанзону как платную услугу для артистов и пользователей, потому что при разработке обновления мы стремились реализовать ключевую задачу – сплотить представителей индустрии. В планах масштабировать опцию на всех музыкантов, чтобы у каждого исполнителя было собственное пространство для взаимодействия со слушателями. Как бизнес ”Кион Музыка” видит перспективы в направлении увеличения платящей аудитории за счет поклонников артистов, их удержания и вовлечения за счет почти персонального контакта с кумирами. Тем самым наша бизнес-модель отличается от других игроков на отечественном рынке: мы ушли от прямой продажи услуг к формированию музыкальных сообществ, способных к органическому росту. Фанзоны с игровыми механиками, уникальным контентом и материальными призами нацелены на мотивирование пользователей чаще заходить в приложение, что потенциально приведет к рассредоточению внимания аудитории между разными артистами – шаг в сторону формирования экосистемы фан-сообществ и выделения опции в самостоятельное направление развития продукта».

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Запуск новой функции также обусловлен успешным опытом зарубежных аналогов. Так, на международном рынке с 2019 г. развивается южнокорейская платформа Weverse, объединяющая музыкальный стриминг и инструменты социальных сетей: она позволяет поклонникам напрямую взаимодействовать с артистами, получать эксклюзивный контент и формировать сообщества вокруг их творчества. За время своей работы платформа продемонстрировала существенный рост: за последние три года ключевые показатели увеличились в среднем в два раза, а 87% пользователей Weverse составляют поклонники за пределами Южной Кореи. В России такой формат еще не использовался и будет запущен впервые.

Среди первых артистов, запустивших «Фанзону» на платформе, оказался представитель новой школы поп-музыки Lida, который использует новую функцию в качестве промо предстоящего концерта. Он выбрал механику с розыгрышем билетов на мероприятие, а после него – продолжит активность, но уже с дарением личного мерча. Следом к тестированию «Фанзоны» присоединится NЮ, при этом «Кион Музыка» продолжает вести переговоры с другими музыкантами.

Lida, артист: «Мне важно понимать, что у людей остаётся после моих треков: что зацепило, что они гоняют на репите и почему. В «Фанзоне» можно общаться со своими прямо там, где они слушают твою музыку: делиться чем-то личным, спрашивать, получать ответы. Из этого общения рождаются идеи, куда двигаться дальше. Кайф, когда знакомство через музыку продолжается перед сценой».


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