Hisense представила новые саундбары на российском рынке

Компания Hisense представила в России три новые модели саундбаров – Hisense HS5100S, Hisense HS3100S и Hisense HS2100S. Мощные и многофункциональные устройства уже поступили в продажу.Об этом CNews сообщил представитель Hisense.

«Звучание наполняет смыслом все происходящее вокруг, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Слышать звук трибун так явственно, чтобы объединяться с болельщиками в едином эмоциональном порыве. Вздрагивать от скрипа двери и порывов ветра, прислушиваясь к шороху шагов главного антагониста кинофильма. Мчаться в блестящем болиде, обгоняя участников виртуальной гонки, в ожидании короткого электронного сигнала, знаменующего пересечение финишной черты. Танцевать и петь так, как будто никто не видит, или так, как будто зрительный зал переполнен. Чем бы вы ни решили занять свой досуг, новые саундбары Hisense наполнят это время объемом, деталями и эмоциями. За лаконичным дизайном скрывается целый мир на стыке технологий и искусства – музыки, диалогов, звуков природы и окружающей среды».

Флагманом новой линейки саундбаров является Hisense HS5100S с 5.1-канальным звуком и мощностью 560 Вт. У Hisense HS3100S – 3.1-канальный звук и мощность 500 Вт, у Hisense HS2100S – 2.1-канальный и 280 Вт. В саундбаре Hisense HS2100S есть беспроводной сабвуфер, как и в двух других моделях. Беспроводное подключение позволяет разместить сабвуфер так, чтобы он органично соответствовал любой обстановке. В Hisense HS3100S сабвуфер дополняет фронтальный саундбар, а в Hisense HS5100S – фронтальный саундбар и комплект тыловых динамиков. Тыловые колонки придают звуку дополнительный объем и усиливают погружение в аудиокартину. При настенном монтаже двойные тыловые колонки полубеспроводного типа обеспечивают еще более ощутимую глубину окружающего звучания.

При подключении Hisense HS2100S с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X любой полнометражный фильм, сериал или игра воспринимаются так, как было задумано их создателями. Hisense HS3100S и Hisense HS5100S словно обволакивают зрителей звуком за счет сочетания технологий Dolby Digital Plus 7.1ch и DTS Digital Surround. Они формируют виртуальное 3D-звучание, которое заполняет все доступное пространство.

Чтобы почувствовать себя в центре событий, в Hisense HS2100S предусмотрена технология Pure Surround, благодаря которой звуки ощущаются буквально на физическом уровне. Hisense HS3100S оснащена функционалом для акцентирования артикуляции: умная технология AI Voice отделяет диалоги от фонового шума и позволяет самостоятельно регулировать их громкость в зависимости от предпочтений зрителей. Саундбар Hisense HS5100S имеет игровой режим, в котором устройство автоматически оптимизирует звучание в играх при их воспроизведении на телевизоре Hisense.

Для удобства управления и настройки при помощи телефона все модели совместимы с приложением Hisense ConnectLife. К тому же для управления работой каждой можно использовать пульт от телевизора Hisense. Благодаря EzPlay 3.0 на экране телевизора в режиме реального времени отображается статус беспроводного динамика.

Новые саундбары Hisense HS5100S, Hisense HS3100S и Hisense HS2100S совместимы не только с телевизорами Hisense, но и с представителями других марок. Устройства оснащены стандартными интерфейсами (HDMI ARC, оптический вход, AUX, USB и Bluetooth), поэтому могут работать с любыми телевизорами, которые имеют соответствующие разъемы. Однако в сопряжении с телевизорами Hisense в ТВ-режиме динамики саундбаров целиком раскрывают свой потенциал и обеспечивают иммерсивное звуковое окружение.