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HINT выходит на B2B-рынок с сервисами автоматизации для агентств

Диджитал-компания HINT открыла для коммуникационных агентств инструменты, которые девять лет разрабатывала и применяла на собственных проектах. Сервисы подходят PR, диджитал, креативным, ивент- и продакшн-агентствам и забирают у команд рутин. Об этом CNews сообщили представители HINT.

Сервисы решают типовые задачи агентского бизнеса: работу с подрядчиками, коммуникации с клиентами и партнерами, документооборот и отчетность. Например, это дашборды, где клиент в любой момент видит результаты работы, автоматические напоминания после писем и заполнение договоров с подрядчиками. Линейка будет расширяться. Если у агентства есть нестандартная задача, специалисты HINT разработают решение под нее.

Эффект HINT измерила на своей работе. До автоматизации менеджер бэк-офиса тратил на заключение договоров с подрядчиками более 40 часов в месяц, теперь подготовка одного договора занимает около минуты.

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«Девять лет мы автоматизировали внутри HINT все, что мешало вести проекты: напоминания, договоры, отчёты. Каждый инструмент появился из нашей собственной задачи, и мы видим, что с теми же задачами сталкивается почти любое агентство. Рентабельность агентского бизнеса часто съедает не работа с клиентом, а рутина вокруг нее. Поэтому мы открываем свои решения рынку: это продукты, сделанные агентством для агентств», — сказала Александра Дробышева, генеральный директор диджитал-компании HINT.

Сервисы настраиваются под процессы конкретного агентства.

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