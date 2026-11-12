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ГК «СиСофт» готовит к запуску три ИИ-сервиса для автоматизации проектирования

Группа компаний «СиСофт» разрабатывает линейку ИИ-сервисов для архитекторов, дизайнеров и инженеров. В нее войдут инструменты для архитектурной визуализации с построением окружения, создание базовой модели планировок для дизайнеров интерьеров и инженеров, и для всех – сервис по извлечению требований из документов. Сервисы готовятся к выпуску в бета-версиях. Об этом CNews сообщили представители ГК «СиСофт».

Генератор изображений экстерьера создает фотореалистичное изображение здания или сооружения на основе эскизного чертежа или рабочей модели без трудоемких процедур текстурирования. Это позволяет за считанные минуты визуализировать архитектурную идею и представить ее коллегам или заказчику. Сейчас команда завершает работу над режимами для разных типов зданий и сооружений.

Сервис построения информационных моделей по планировкам преобразует скан, фотографию или скриншот плана помещения в трехмерную модель в интеллектуальных объектах Model Studio CS и MS. Пользователь загружает в ИИ-сервис изображение, задает минимальное количество рабочих параметров и запускает процесс. Система автоматически определяет стены, двери, окна и другие объекты формирует АР модель для Model Studio CS или MS. Распознающая модель разработана и обучена специалистами «СиСофт» с нуля и не имеет прямых аналогов в мире. Первая версия сервиса войдет в одно из ближайших обновлений Model Studio CS. Сервис является прекрасным инструментом для дизайнеров интерьеров, а также, для инженеров, занимающихся реконструкцией или реставрацией зданий и сооружений.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сервис извлечения требований анализирует документы и выводит структурированный перечень требований, содержащихся в документах. ИИ-сервис интерпретирует не только тексты, но и другие формы представления требований, что позволяет получить не только гармонизированные и структурированные перечни, но и интегрироваться с системой управления требованиями собственной разработки. Это поможет исключить «ручной разбор» требований и сократить время этого процесса, а также, упростит проверку проектных решений на соответствие нормативам.

«Во всех наших ИИ-сервисах мы осознанно сохраняем за человеком контроль над результатом, – сказал Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент». – Система предлагает вариант, выделяет сомнительные места и позволяет проверить и скорректировать результат до его использования. Такой подход мы закладываем в инструменты, которые снимают со специалиста значительную трудоемкость и при этом, не подменяют его профессиональную экспертизу и ответственность».

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