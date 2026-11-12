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Еще в одно малое село Хабаровского края пришел мобильный интернет

МТС обеспечила мобильным интернетом село Новоильиновка Комсомольского района. Ранее в населенном пункте работала только голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет МТС стал доступен местным жителям – по последним данным там живет чуть более 60 человек. Проведенные техническими специалистами МТС работы смогли обеспечить стабильным интернетом всю территорию села: почтовое отделение связи, дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, местные магазины. Теперь жители Новоильиновки могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами.

Еще в двух селах Комсомольского района – Даппы и Гурское – специалисты МТС усилили мобильную сеть. В селе Даппы проживает чуть более 300 человек, в Гурском – чуть более 600. Благодаря модернизации в этих населенных пунктах удалось ускорить мобильный интернет четвертого поколения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от того, где проживают люди – в крупных городах региона или отдаленных малонаселенных пунктах – все имели одинаковые цифровые возможности: пользоваться госуслугами, работать удаленно, иметь возможность обратиться к медицинскому специалисту онлайн. Мы уверены, что появление интернета в Новоильиновке также даст толчок развитию бизнеса в этом районе, а усиление сети в селах Даппы и Гурское заметят местные жители», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

«Появление скоростного мобильного интернета в небольшом селе меняет повседневную жизнь его жителей. Для удаленных населенных пунктов скорость и качество связи особенно важны, поэтому развитие связи в малых селах края остается одним из приоритетных направлений нашей работы», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

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