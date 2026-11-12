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«ЭР-Телеком Холдинг» объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за 9 месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинга».

В условиях макроэкономической нестабильности «ЭР-Телеком Холдинг» продолжил своевременное и полное исполнение обязательств перед клиентами и реализацию мер по росту операционной эффективности и финансовой устойчивости бизнеса, которые обеспечили рост выручки на 9%.

В июле и сентябре 2026 г. рейтинговыми агентствами НКР и «Эксперт РА» повышены кредитные рейтинги «ЭР-Телеком Холдинг» до уровня A.ru, прогноз «стабильный» и ruA, прогноз «стабильный», соответственно. Агентства обуславливают повышение кредитного рейтинга «ЭР-Телеком Холдинг» ростом операционных результатов, улучшением метрик ликвидности и рентабельности.

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1 На основе сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (неаудировано) по состоянию на 30 сентября 2026 г. и за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026г.

2 Инвестиции (CAPEX) определяются на основании Консолидированного «Отчета о движении денежных средств» как денежные средства, уплаченные за приобретение объектов основных средств и нематериальных активов.

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3 Свободный денежный поток (FCF) определяется на основании «Отчета о движении денежных средств», как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, плюс полученные проценты.

4 Чистый долг определяется на основании Консолидированного «Отчета о финансовом положении» как сумма обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, долгосрочной и краткосрочной аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату.

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