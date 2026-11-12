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«Диасофт» разработал инструмент для ускорения диагностики производительности ИТ-систем

Компания «Диасофт» разработала инструмент для мониторинга планов выполнения запросов СУБД, который помогает быстрее находить причины замедления работы прикладных систем. Инструмент поддерживает MS SQL Server и входит в состав услуг по системной интеграции Digital Q.SystemIntegration. Сейчас он проходит пилотную эксплуатацию у одного заказчика, еще два клиента его тестируют. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

После обновления прикладного ПО, операционной системы, серверного оборудования или других компонентов ИТ-инфраструктуры производительность системы может снизиться. В таких случаях специалистам необходимо выяснить причину: связано ли это с работой приложения и базы данных или с серверной инфраструктурой, сетью, виртуализацией и другим системным ПО.

Одной из возможных причин замедления – изменение плана выполнения запроса, который формирует оптимизатор СУБД. Если объем или структура данных меняются, оптимизатор может выбрать другой способ выполнения того же запроса. В результате операция, которая раньше выполнялась за секунды, может начать занимать минуты или значительно больше времени.

Инструмент сохраняет планы выполнения запросов к базе данных и отслеживает их изменения. Если план меняется, система сравнивает его с предыдущим и сообщает администратору о возможных проблемах с производительностью. Это помогает сузить область диагностики и быстрее выяснить причину замедления системы. Если проблема связана с новым планом выполнения запроса, специалисты могут сосредоточиться на проверке прикладного кода и настроек базы данных. Если планы не менялись, поиск причины можно продолжить в других компонентах ИТ-инфраструктуры.

Такой подход особенно полезен после обновлений, когда сразу большое число пользователей сообщают о замедлении различных функций системы. Мониторинг помогает определить, где произошли изменения, и сократить время локализации первопричины инцидента.

Разработка прошла функциональное и нагрузочное тестирование. Специалисты «Диасофт» также отдельно проверили, как дополнительный мониторинг влияет на производительность системы. Тесты показали, что его влияние незначительно.

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