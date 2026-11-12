BPMSoft подтвердила соответствие новой версии платформы требованиям ФСТЭК России

Компания «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила соответствие платформы BPMSoft версии 1.9.1 требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) по четвертому уровню доверия – максимальному для ИТ-систем, не обрабатывающих данные, относящиеся к государственной тайне. Номер сертификата – 4790, подтвержден 27 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Четвертый уровень доверия ФСТЭК позволяет использовать BPMSoft при реализации широкого спектра информационных систем: ГИС, ИСПДн и АСУ ТП первого класса защищенности, а также на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о системах, к которым предъявляются повышенные требования в области информационной безопасности, в том числе при обработке персональных данных и других сведений ограниченного доступа. Использование сертифицированного решения также упрощает выполнение требований российского законодательства и нормативных документов в области ИБ для госструктур и компаний с госучастием.

В рамках проверки релиз BPMSoft 1.9.1 прошел статический и динамический анализ кода, фаззинг-тестирование и контроль неизменности исполняемых файлов. Испытания также подтвердили корректность работы механизмов авторизации и аутентификации, ролевой модели доступа и журналирования событий.

Алексей Гришин, заместитель генерального директора – технический директор BPMSoft: «Для корпоративных заказчиков сертификат ФСТЭК – это независимое подтверждение того, что механизмы защиты платформы BPMSoft соответствуют установленным регуляторным требованиям и сохраняют свою надежность при развитии продукта».

BPMSoft впервые получила сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия в марте 2024 г. и была включена в реестр сертифицированных средств защиты информации под № 4790. Существенные обновления продукта проходят инспекционный контроль, который подтверждает, что внесенные изменения не повлияли на работу функций безопасности. Новая версия BPMSoft успешно прошла такой контроль.

Для поддержания сертифицированного статуса BPMSoft регулярно обновляет используемые библиотеки, проводит независимые тесты на проникновение и контролирует устранение потенциальных уязвимостей еще на этапе разработки. Компания также ведет мониторинг новых рисков и взаимодействует с ФСТЭК России в рамках сопровождения продукта.

«Для нас принципиально важно, чтобы безопасность обеспечивалась не отдельными мерами перед сертификацией, а самим процессом разработки: от контроля используемых компонентов и устранения потенциальных угроз до регулярных пентестов», – добавил Алексей Гришин.