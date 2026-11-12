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Больше данных об угрозах: Security Vision TIP получила доступ к фидам «Перспективного мониторинга»

Компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и Security Vision подтвердили совместимость AM Threat Intelligence Feeds и платформы Security Vision TIP. Интеграция обеспечивает передачу актуальных и регулярно обогащаемых данных об индикаторах компрометации, помогая специалистам информационной безопасности эффективнее выявлять киберугрозы, в том числе сложные целевые атаки. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

В ходе испытаний специалисты вендоров успешно проверили подключение фидов, обработку поступающих индикаторов компрометации и корректность их отображения в Security Vision TIP.

AM Threat Intelligence Feeds будут обогащать агрегированные данные Security Vision TIP уникальной экспертизой «Перспективного мониторинга» и индикаторами угроз. Это повысит полноту, точность и оперативность их обнаружения и анализа, сократит время выявления и расследования инцидентов, повысит качество принимаемых решений и усилит защищенность организаций от киберугроз, характерных для российского сегмента цифровой инфраструктуры.

«Наша миссия — своевременно информировать пользователей об актуальных угрозах безопасности информации и противостоять этим угрозам. Ежедневно мы обрабатываем около 40 тыс. новых индикаторов компрометации, производим соответствующие базы решающих правил — сетевые и хостовые сигнатуры обнаружения и предотвращения вторжений. Их интеграция в Security Vision TIP позволит пользователям платформы расширить объем данных об угрозах, а следовательно, и увеличить эффективность борьбы с компьютерными атаками», — сказал Артем Савчук, технический директор «Перспективного мониторинга».

«В развитии технологических партнерств мы ориентируемся на практическую пользу для заказчиков: совместимые решения должны дополнять друг друга и помогать командам ИБ быстрее решать задачи защиты. Интеграция с „Перспективным мониторингом“ расширяет доступный пользователям Security Vision TIP набор данных об угрозах и позволяет использовать экспертизу партнера в привычной среде анализа и реагирования», — отметил Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

AM Threat Intelligence Feeds — комплексные сведения об индикаторах компрометации (IP-адресах, URL, доменах, хешах), а также тактиках и техниках злоумышленников для своевременного выявления киберугроз и реагирования на них. Данные формируются на основе сведений из более чем 60 источников, результатов расследований инцидентов, исследований деятельности хакерских группировок и обезличенной аналитики SOC «Перспективного мониторинга». Все IoC сопровождаются оценкой критичности по собственной методике AM Score, что позволяет быстро оценить и приоритизировать угрозы.

Security Vision TIP — платформа для автоматического сбора индикаторов компрометации, последующего их обнаружения посредством анализа потоков событий от ИТ-инфраструктуры организации в режиме реального времени и ретроспективно, а также выполнение процедур автоматического реагирования. Security Vision TIP нормализует полученные данные и обогащает IoC дополнительной информацией. Платформа также позволяет агрегировать сведения об угрозах из коммерческих фидов, открытых источников, публичных платформ и сервисов с использованием различных способов подключения и протоколов.

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