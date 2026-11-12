«БФТ-Холдинг» и ГУАП будут совместно готовить специалистов по искусственному интеллекту и работе с данными

«БФТ-Холдинг» стал индустриальным партнером Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в рамках федерального проекта «ТОП-ИТ». Эксперты БФТ примут участие в разработке образовательной программы «Прикладной искусственный интеллект и наука о данных», проведении практических занятий и организации стажировок для студентов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

ГУАП – один из технических вузов страны, осуществляющий подготовку специалистов в области информационных технологий, программирования, искусственного интеллекта, приборостроения и аэрокосмических систем. Университет развивает научно-исследовательскую деятельность и сотрудничество с ИТ-компаниями в части подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики.

Вуз стал победителем второй волны конкурсного отбора на предоставление грантов для обучения студентов по программам высшего образования для топ-специалистов в сфере информационных технологий («ТОП-ИТ»). К разработке и реализации одной из них – «Прикладной искусственный интеллект и наука о данных» – в качестве индустриального партнера присоединился «БФТ-Холдинг».

Практическая составляющая программы будет охватывать не только разработку алгоритмов и ИИ-сервисов, но и их применение в прикладных информационных системах. Студенты познакомятся с требованиями к качеству данных, интеграции и информационной безопасности, а также с особенностями решения прикладных задач в крупных ИТ-проектах. Опыт БФТ в создании и внедрении информационных систем для государственного и корпоративного секторов позволит дополнить программу топ-уровня реальными отраслевыми кейсами.

Сотрудничество также предусматривает участие экспертов БФТ в образовательной деятельности, содействие повышению компетенций преподавателей и поддержке талантливых студентов. Студенты могут проходить стажировки в компании, знакомиться с работой над ИТ-проектами и применять полученные знания на практике.

«Первые шаги в профессии всегда непростые, особенно в таких быстро развивающихся направлениях, как искусственный интеллект и работа с данными. Поэтому мы считаем важным знакомить студентов с реальными задачами ИТ-индустрии как можно раньше. Наше сотрудничество с ГУАП – пример того, как университет и бизнес могут совместно выстраивать подготовку будущих специалистов, дополняя академические знания реальной практикой ИТ-проектов. Мы накопили большой опыт создания и внедрения сложных информационных систем для государства и бизнеса и всегда готовы делиться им с теми, кто только начинает свой профессиональный путь», – сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Одна из ключевых задач программы «ТОП-ИТ» – подготовить специалистов, способных включаться в работу над сложными технологическими проектами уже на старте карьеры. Для этого важно, чтобы содержание обучения развивалось вместе с индустрией, а студенты понимали, как полученные знания применяются за пределами университетской аудитории. Участие «БФТ-Холдинга» позволит нам дополнить программу экспертизой компании в области разработки прикладных информационных систем, применения искусственного интеллекта и управления данными. Особенно ценно, что сотрудничество предусматривает не только участие в образовательном процессе, но и возможности для стажировок, практической подготовки и профессионального развития студентов», – сказала Татьяна Татарникова, руководитель центра образовательных программ топ-уровня, директор института информационных технологий и программирования ГУАП, д.т.н., профессор.