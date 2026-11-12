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Axoft приступил к дистрибуции индустриальной платформы «Инка 4.0» в России

Axoft подписал дистрибьюторское соглашение с НИЦ «Консом Групп», разработчиком Индустриальной Кибернетической Платформы «ИНКА 4.0». Партнерам Axoft и их заказчикам в России стала доступна единая экосистема для автоматизации промышленных предприятий из разных сфер бизнеса. Дистрибьютор обеспечит партнерскому каналу экспертную предпродажную поддержку и архитектурное консультирование по направлению. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Рынок систем управления производством развивается под влиянием нескольких факторов: роста требований к устойчивости и безопасности ИТ-инфраструктуры, перехода к импортонезависимым технологическим наборам решений, дефицита внутренних ИТ-ресурсов у заказчиков и запроса на решения, которые можно быстро внедрять через партнёрский канал.

В рамках дистрибьюторского договора Axoft выступит как технологический партнер НИЦ «Консом Групп». В планах – помощь интеграторам на этапе предпроектного обследования, в том числе с формированием технического задания, подбором оптимальной комбинации модулей «Инка» под бизнес-процессы предприятий. Экспертиза Axoft поможет снизить риск ошибки при выборе архитектуры и ускорить выход на стадию реализации проекта.

Платформа «Инка 4.0» предназначена для разработки бизнес-приложений и построения систем управления производственными процессами (MES) на промышленных предприятиях. В ее состав входят среда разработки «Инка» (ядро с готовым инструментарием разработки и единым каналом передачи данных для интеграции и согласованного обмена информацией) и набор базовых функциональных модулей. Архитектура продукта построена на совместимых микросервисах, что ускоряет создание и внедрение решений и снижает затраты на интеграцию.

Пользователями решений вендора являются средние и крупные промышленные предприятия из металлургической сферы, горнодобывающей промышленности, машиностроения и других производственных отраслей. Этим компаниям требуются системы управления производственными процессами (MES), нормативно-справочной информацией (MDM), интеграция производственных и корпоративных систем, диспетчеризация и сбор технологических данных. Платформа включена в реестр отечественного ПО, а созданные на её основе решения уже работают в ряде крупнейших промышленных предприятий России.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Продуктовая линейка НИЦ «Консом Групп» закрывает критически важный запрос рынка на импортозамещенные масштабируемые, с коротким циклом внедрения, системы управления производственными процессами, управления нормативно-справочной информацией. Платформа «Инка 4.0» обладает модульной архитектурой, поддерживает подходы для быстрой разработки, совместима с отечественными ОС. Это зрелый технологичный продукт с подтвержденными историями внедрения на крупных промышленных предприятиях металлургической, горнодобывающей, трубопрокатной и целлюлозно-бумажной отраслей. Наши партнеры получат подкрепленный экспертизой и поддержкой команды Axoft готовый инструмент для цифровизации производства с предсказуемой окупаемостью и сниженными рисками внедрения», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

«Сотрудничество с Axoft позволит нам расширить присутствие на рынке и сделать продукты «ИНКА» доступнее для партнеров и заказчиков. Для нас важно работать с дистрибьютором, который сочетает развитую партнерскую сеть, экспертизу в продвижении технологических продуктов и практический опыт сопровождения ИТ-проектов. Мы рассчитываем, что совместная работа поможет быстрее выводить наши решения в реальные клиентские сценарии и создавать дополнительную ценность для рынка», – сказал Дмитрий Стрелец, генеральный директор НИЦ «Консом Групп».

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