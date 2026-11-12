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«Антиплагиат» представил новую систему: ИИ-студия «Чистовик» упростит подготовку научных и учебных работ

Компания «Антиплагиат» представила образовательному сообществу принципиально новую систему для подготовки учебных и научных работ с использованием искусственного интеллекта – академическую ИИ-студию «Чистовик». Разработка отечественной ИT-компании стала ответом на один из главных вызовов для системы образования и науки в стране – стремительное распространение генеративного ИИ в академических текстах и необходимость выработать подходы к его эффективному и ответственному применению. ИИ-студия предлагает практическое решение, которое вместо ограничений и формального поиска следов генерации в тексте помогает сделать нейросети полноценным инструментом, сохраняющим самостоятельность мышления и ответственность человека за результат, а значит и подготовку компетентных кадров для российского рынка труда. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

«Чистовик» объединяет в одном онлайн-сервисе все необходимые инструменты, чтобы пройти путь от идеи исследования до готового документа: текстовый редактор, ИИ-помощника, инструменты для работы с источниками, автоматическое оформление по ГОСТу, проверку академических работ и взаимодействие с научным руководителем.

«Нейросети уже стали частью как нашей обычной жизни, так и современного образования. И сегодня главный вопрос – как научиться использовать их с пользой. Мы создавали «Чистовик» с опорой на требования российского образования и принципы научной работы. Его ИИ-помощник учитывает требования к академическим работам и сопровождает автор в их подготовке: помогает разобраться в теме, выстроить логику и прийти к собственным выводам. При этом каждый университет может определять правила применения ИИ с учетом конкретных дисциплин и учебных задач, а студент – открыто указывать, для чего использовал нейросеть. Такой подход позволяет вывести ИИ из серой зоны, сохранить доверие между студентом и преподавателем и сделать технологии инструментом развития самостоятельного мышления», – сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

«Чистовик» по-новому смотрит на сам процесс написания работы, упрощая его на каждом этапе. Помимо онлайн-редактора, доступно автоматическое оформление текста по ГОСТу, которое позволит студенту сосредоточиться на содержании работы, не тратя время на настройку параметров документа. Встроенные инструменты также позволяют обмениваться с научным руководителем промежуточными версиями работ и получать обратную связь прямо в тексте — без пересылки множества версий по почте и в мессенджерах. Преподавателю новая среда позволяет прежде всего систематизировать и облегчить организацию и сопровождение работы студентов над учебными и научными текстами и уделять больше внимания содержанию, имея под рукой технические детали.

Одна из ключевых особенностей нового продукта – встроенный ИИ-помощник. Вместо готового ответа он помогает студенту самостоятельно пройти ключевые стадии: продумать гипотезу и структуру, разобраться с источниками, улучшить логику и формулировки. В конце работы над текстом в Чистовике можно сформировать декларацию — структурный раздел, в котором автор сможет указать перечень применяемых ИИ-инструментов и их функции.

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«Мы объединили в одной цифровой среде то, что раньше требовало нескольких разных сервисов. Студенту больше не нужно переключаться между окнами, программами, нейросетью и перепиской с научным руководителем – функционал каждого этапа уже есть в ИИ-студии. Встроены даже проверки на заимствования и возможные фрагменты ИИ-генерации, то есть студент еще до сдачи работы может определить, на что ему обратить внимание при защите, а преподаватель получит дополнительную информацию о том, как были использованы источники и нейросети», – сказал директор по продукту компании «Антиплагиат» Сергей Зеленов.

«Сегодня текст может иметь высокий показатель оригинальности и при этом не содержать за собой реального исследования, подтвержденных фактов или самостоятельных выводов. Поэтому проверка академической работы не должна сводиться к одним формальным показателям. Замечательно, если студент использовал много корректных цитат и ссылок. Ведь нам важно сохранить саму суть образования – обучение человека работе с источниками, выстраиванию аргументации и защите собственных выводов. «Чистовик» также поможет университетам внедрить общие правила использования ИИ и обеспечить оценку их соблюдения», – скзазал научный руководитель компании «Антиплагиат» Борис Тхориков.

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