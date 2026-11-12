«Алроса» начинает миграцию ИТ-инфраструктуры на платформу «Боцман»

«Алроса», российская группа алмазодобывающих, приобрела пакет лицензий на платформу контейнеризации «Боцман» и приступила к её внедрению. В планах — перенос около 30 информационных систем, реализованных в контейнерной архитектуре, с Open Source-решений на отечественные технологии. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Сотрудничество клиента с «Группой Астра» носит давний и плотный характер: компания активно переводит рабочие станции на Astra Linux, использует ALD Pro, Tantor Postgres и другие решения вендора. Выбор в пользу «Боцмана» стал логичным продолжением этого взаимодействия. Реализация проекта от пилотного стенда до ввода решения в промышленную эксплуатацию была поручена системному интегратору «Смарт Текнолоджис».

Этап предварительного анализа занял полтора года. В шорт-лист вошли Deckhouse, «Боцман» и «Штурвал». Решающим фактором стало стратегическое партнёрство группы «Алроса» с «Группой Астра» и её экосистемный подход: один разработчик предоставляет значительную часть инфраструктурного и общесистемного ПО, что снижает риски на стыке решений и избавляет заказчика от необходимости переключаться между поставщиками.

Внедрение ведётся собственными силами с консультационной поддержкой команды «Боцмана» и «Смарт Текнолоджис». Завершить развёртывание планируется в первом квартале 2027 г.

«Мы последовательно уходим от зарубежных продуктов и строим инфраструктуру на отечественном стеке. Выбор «Боцмана» — это не только про импортозамещение, но и про экосистему: «Группа Астра» закрывает значительную часть наших потребностей в инфраструктурном и общесистемном ПО. Один вендор, единая логика развития, меньше рисков на стыке решений», — отметил Игорь Лабудев, руководитель центра компетенций центра разработки и тестирования «Алроса».

«Боцман» — это зрелая платформа, которая готова к нагрузкам промышленного масштаба. «Алроса» предъявляет высокие требования к надёжности, безопасности и управляемости, и мы рады, что компания выбрала именно наш софт. Мы сопровождаем клиента на всех этапах: помогаем с развёртыванием, делимся экспертизой в части миграции, вместе разбираем нюансы. Когда заказчик внедряет платформу своими силами, но с нашей поддержкой — это признак настоящего партнёрства и доверия к продукту», — сказал Артем Кижменев, руководитель продуктового направления платформы «Боцман».

«Миграция каждой системы индивидуальна и требует предварительного тестирования. В ходе работ специалисты решают в том числе и нестандартные организационные задачи: множество параллельных изменений влияет друг на друга и на сроки. Основной эффект от внедрения — оптимизация затрат на размещение систем в контейнерной среде за счёт упрощения правил и сокращения временных затрат. Сейчас при развёртывании в корпоративной сети приходится проходить длительный трудоёмкий цикл согласований, каждая интеграция описывается индивидуально, хотя многие вещи типовые. Перенос типовых интеграций на уровень системы контейнеризации позволит существенно сократить объём проектных решений, количество документов и ускорить согласования», — сказал Василий Халтурин, заместитель директора технического департамента «Смарт Текнолоджис».