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«Алиса AI» научилась действовать — пользователи могут поручить нейросети совершать за них звонки и выполнять другие задачи

В «Алисе AI» появился персональный ИИ-агент «Действуй!» — теперь пользователи могут поручить нейросети дела, до которых не доходят руки. Больше не нужно выбирать отдельных агентов или переключаться между ними — в режиме «Действуй!» «Алиса AI» сама разобьет дело на этапы и подберет нужные инструменты для каждого шага. Например, она сможет записать на прием к врачу по телефону или собрать билеты и брони из писем в одну папку на «Диске». При этом все решения остаются за пользователем, а важные действия «Алиса AI» согласует с ним. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранний доступ к ИИ-агенту «Действуй!» получат несколько тысяч самых активных пользователей чата с опцией «Алиса Плюс». В дальнейшем он станет доступен всем пользователям в рамках подписки.

Позвонить и договориться

Если нужно записаться на прием к врачу, забронировать столик в ресторане или уточнить детали встречи у знакомого, но нет времени звонить, поручить это можно «Алисе AI» в режиме «Действуй!». Достаточно описать задачу и дать «Алисе AI» согласие на звонок. Во время разговора в чате будет появляться расшифровка — пользователь сможет сразу увидеть, что сказал собеседник и о чем удалось договориться, или прочитать ответ позже.

Разобраться с сайтом и заполнить форму

«Алиса AI» в режиме «Действуй!» поможет, когда для решения задачи нужно посмотреть сразу несколько сайтов, найти информацию в разных разделах и заполнить форму. Для каждого пользователя в чате запускается собственный облачный «Яндекс Браузер», в окне которого виден ход работы ИИ-агента. Облачный Браузер работает на удаленном сервере, поэтому он не зависит от устройства пользователя. Достаточно разрешить действия на сайтах — «Алиса AI» сможет самостоятельно открывать их, переходить в другие вкладки и собирать информацию. Если ИИ-агенту понадобится доступ к личному аккаунту, он передаст управление страницей пользователю — авторизация сохранится, поэтому при следующих поручениях входить повторно не нужно.

Подключить сервисы и настроить их под себя

В режиме «Действуй!» пользователи могут поручить «Алисе AI» собрать продукты для ужина, заказать букет с определеёнными цветами или решить другую задачу из нескольких шагов. Сейчас для таких поручений доступны плагины сервисов «Яндекса» — «Яндекс Музыки», «Еды», «Путешествий», «Цветов», «Умного дома» и «Погоды», — «Авиасейлс» и других компаний. Пользователь сам решает, к каким сервисам дать доступ «Алисе AI». При этом она еще раз уточнит данные перед бронированием, покупкой или заказом и попросит разрешение на действие.

Чтобы расширить возможности ИИ-агента «Действуй!», пользователи также могут добавлять собственные сервисы и источники данных. Для этого нужно назвать и описать плагин, указать адрес MCP-сервера, который помогает ИИ работать с внешними сервисами, и инструкцию для него.

Плагины помогают решать не только повседневные, но и рабочие задачи. Например, можно создать инструкции для еженедельного отчёта, чтобы не объяснять задачу каждый раз. А в «Алисе AI» для бизнеса сотрудники могут попросить нейросеть найти в письме требования клиента и перенести их в базу данных.

Оставить контроль за собой

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«Алиса AI» берет на себя промежуточные шаги — находит предложения, сравнивает условия и связывается с компаниями, — но все решения принимает пользователь. Он сам выбирает подходящие варианты, дает согласие на покупку и подтверждает бронирования. При этом все действия «Алисы AI» видны в чате — при необходимости можно уточнить детали или остановить работу агента.

Кроме этого, для каждого пользователя ИИ-агент «Действуй!» создает отдельный виртуальный компьютер. В нем «Алиса AI» работает в Браузере, звонит по телефону и взаимодействует с файлами пользователя.

«Раньше к «Алисе AI» чаще обращались, чтобы задать вопрос, обсудить идею или получить помощь на отдельном этапе работы. Теперь ей можно поручить дело целиком, даже если оно состоит из нескольких сложных шагов — например, когда нужно последовательно открыть несколько сервисов, поработать с документами и позвонить по телефону. С запуском ИИ-агента “Действуй!” мы ожидаем, что пользователи будут доверять «Алисе AI» все больше трудоемких задач и повседневных дел, на которые постоянно не хватает времени», — сказал Валерий Стромов, CEO «Алисы AI» и «Умных устройств» «Яндекса».

Ранний доступ к «Действуй!» получат несколько тысяч активных пользователей чата с опцией «Алиса Плюс».

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