100 Мбит/с на склонах — «МегаФон» усилил связь на горнолыжных курортах Южного Урала

В преддверии зимнего сезона на популярных горнолыжных курортах Челябинской области заметно выросли качество голосовой связи и скорость передачи данных. Работы на ГЛЦ «Солнечная долина» и «Райдер» в Миассе провели специалисты «МегаФона». Теперь многочисленные любители активного отдыха могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Миасские горнолыжные курорты традиционно лидируют по популярности на Южном Урале. Наибольший объем мобильного трафика на спортивных объектах генерируется в январе, когда многие местные жители и гости региона приезжают прокатиться на горных лыжах или сноуборде. Так, в первый месяц 2025 г. передача данных в районе курортов «Солнечная долина» и «Райдер» выросла на 10% по сравнению со среднемесячными значениями.

Чтобы подготовить сеть к сезону пиковых нагрузок, специалисты оператора активировали дополнительные слои LTE, которые обеспечат устойчивый сигнал и стабильную работу мобильного интернета. Максимальная скорость до 100 Мбит/с позволит любителям горнолыжного спорта оперативно обмениваться файлами, связываться с близкими и оплачивать необходимые услуги при помощи мобильных приложений.

«Популярность горнолыжных курортов в Миассе подтверждает наша обезличенная аналитика: только с начала осени клиенты передали здесь объем данных, сопоставимый с просмотром более 4,5 млн коротких видео. Для нас важно, чтобы отдых челябинцев и гостей региона проходил с максимальным комфортом, поэтому мы заблаговременно подготовили телеком-инфраструктуру и обеспечили качественную связь в районе ГЛЦ к периоду выского трафика в зимние месяцы», — прокомментировал директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.

В 2026 г. специалисты оператора запустили новую базовую станцию у всесезонного центра спорта и отдыха «Евразия» в Кусе. В общей сложности с начала 2026 г. работы затронули более 150 объектов на Южном Урале.