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«Яндекс Диск» вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

В «Яндекс Диске» снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео — одна из ключевых функций сервиса. Снимки с телефона автоматически загружаются в облако: выбирать и переносить каждый файл вручную не нужно. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

В настройках можно разрешить загрузку через мобильный интернет или оставить только Wi-Fi. В тарифах «Яндекс 360» с безлимитной автозагрузкой фотографии и видео не занимают основное место на «Диске» — оно остаётся для документов и других файлов.

Чтобы включить функцию, откройте раздел «Автозагрузка» в мобильном приложении «Диска» и проверьте настройки загрузки фотографий.

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Команда вернула и другие возможности сервиса. Для пользователей включили видеостриминг: ролики можно смотреть прямо на «Диске», не скачивая файл целиком на устройство.

Это почти завершающий этап восстановления «Диска» после повреждения инфраструктуры «Яндекса». Команда продолжает работы по восстановлению данных, хранящихся на «Яндекс Диске», — документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и других файлов. Об изменениях команда сообщает в блоге «Яндекс 360».

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