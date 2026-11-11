Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Виртуальный оператор мобильной связи «Миател» запускает «СКАТ PCEF» для корпоративных клиентов

Компания VAS Experts, российский разработчик решений для контроля и анализа трафика, объявила о запуске «СКАТ PCEF» в сети оператора связи «Миател». Корпоративные клиенты компании получат мобильную связь, которую можно проще и точнее настроить под задачи компании: общие пакеты трафика на весь штат, контроль расходов в реальном времени, приоритет для рабочих сервисов, разделение доступов и защищенные SIM-карты для IoT-устройств.

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — узел мобильной сети, который применяет к трафику каждого абонента правила тарификации и качества обслуживания. «СКАТ PCEF» устанавливается на интерфейсе Gi/SGi, взаимодействует с PCRF, системами онлайн- и офлайн-тарификации и использует технологию DPI для распознавания приложений. Для «Миател», основную часть клиентов которого составляет бизнес, это означает возможность превратить мобильный интернет из статьи расходов в управляемый рабочий инструмент.

Благодаря внедрению решения корпоративные клиенты «Миател» получат:

Единый пакет трафика на компанию. Гигабайты распределяются между всеми SIM-картами сотрудников, а не сгорают на неиспользованных номерах. Для отделов и отдельных сотрудников можно задать свои лимиты.

Контроль расходов в реальном времени. Онлайн-тарификация и уведомления о достижении лимитов исключают неожиданные счета в конце месяца.

Приоритет для рабочих сервисов. Видеоконференции, CRM, корпоративная почта и VPN получают гарантированное качество (QoS), даже когда сеть нагружена.

Безлимитный доступ к корпоративным ресурсам. Трафик к внутренним системам компании можно не учитывать в общем пакете (zero-rating).

Политики доступа к сервисам. Компания сама решает, какие приложения доступны со служебных SIM-карт: можно ограничить развлечения и стриминг или снизить для них скорость.

Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ
Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ Цифровизация

Защищенные IoT- и M2M-SIM. SIM-карты в терминалах, счетчиках и трекерах работают только с разрешенными адресами. Если SIM извлекут и вставят в смартфон, ею нельзя будет воспользоваться.

Прозрачная аналитика. Отчеты показывают потребление трафика по сотрудникам, отделам и приложениям — это основа для пересмотра тарифов и оптимизации бюджета на связь.

«Корпоративный клиент покупает не гигабайты, а предсказуемость. Сотрудники должны быть на связи, рабочие сервисы — работать без сбоев, а счет — совпадать с бюджетом. «СКАТ PCEF» дает оператору инструменты, чтобы выполнить все три условия», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту VAS Experts.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

«Сеть “Миател” постоянно растет, и вместе с ней растут требования наших корпоративных клиентов. Чтобы отвечать на них, мы развиваем инфраструктуру и внедряем новые информационные системы. При выборе решений для ядра сети мы отдаем предпочтение проверенным партнерам. С VAS Experts у нас уже есть опыт совместной работы, их решения достаточно надежны и быстро развиваются», — сказал Андрей Креничный, генеральный директор «Миател».

Решение разработано в России и не зависит от зарубежных поставщиков, что снижает для оператора валютные и санкционные риски.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сделано в России: СЭД Новгородской области переехала на СУБД Postgres Pro

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Аттестация как процесс: что приказ ФСТЭК № 117 меняет в эксплуатации облака

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Активы МТС. Инфографика CNews

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще