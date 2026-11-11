Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

В Сбербанке создали компактную ИИ-модель, которая проверяет качество ответов других нейросетей

Исследователи из управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка представили Pollux — открытую компактную модель-судью и инструментарий для оценки языковых моделей по критериям, которые задает пользователь. Новая модель поможет специалистам быстрее находить ошибки в ответах ИИ, а пользователям — получать более точные и безопасные ответы от нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Открытая компактная модель-судья Pollux Judge на 4 млрд параметров оценивает не только пары «запрос-ответ» на русском и английском языках по критериям и шкалам, которые задаёт пользователь, но и диалоги, ответы с найденным контекстом (RAG) и цепочки вызовов инструментов.

Оценка генеративных моделей в задачах открытого типа остаётся сложной, ведь качество результатов может меняться по таким параметрам, как стиль, корректность, фактическая обоснованность и безопасность. Более того, упрощённая схема «запрос-ответ» оказывается недостаточной для универсальной системы оценки, так как современные приложения всё чаще включают многоходовые диалоги, использование внешних источников информации и вызовы инструментов (tool-calling). Сейчас в роли судей обычно применяют большие языковые модели: они дорогие и плохо масштабируются. Специализированные модели-судьи сложно встроить в реальные сценарии с диалогами, RAG и агентами.

Pollux решает эту задачу. Модель использует гибкие критерии, шкалы и форматы вывода, которые определяет пользователь. В основе методологии Pollux лежит подход из бенчмарка Pollux Benchmark. В бенчмарке собрано 35 групп задач и 2115 запросов, которые подготовили эксперты. Pollux обучена методом GRPO (алгоритм обучения с подкреплением) на русскоязычных и англоязычных данных. Модель спроектирована для двуязычного применения благодаря языково-независимой схеме взаимодействия.

На независимом тестовом наборе с экспертной разметкой и на отложенной выборке Pollux демонстрирует коэффициент корреляции Спирмена, равный 0,744 с оценками специалистов. Это выше всех протестированных универсальных моделей, в том числе систем с количеством параметров до 1,1 трлн. При этом Pollux остаётся компактным. Решение можно развернуть локально или использовать через API, совместимый с OpenAI.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сергей Марков, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Сбербанка: «Для оценки ответов ИИ часто используют большие языковые модели, но при массовой проверке это дорого. Кроме того, критерии оценки зависят от задачи. Например, связность рассказа оценивают по развитию сюжета, а связность научной статьи — по логике аргументации. В Pollux мы разработали подробные критерии оценки и собрали большой набор данных с экспертной разметкой. И критерии, и разметка открыты для исследователей. На этих данных мы обучили компактную модель, которую можно запускать локально и использовать для оценки диалогов, RAG-систем и ИИ-агентов. В наших экспериментах её оценки лучше согласовывались с экспертными, чем оценки моделей с числом параметров в сотни раз больше».

Разработчики могут подключить модель Pollux к фреймворкам, таким как DeepEval и LightEval. Так можно оценивать ответы, пары ответов, RAG-системы и агентов по собственным критериям.

Код и демо Pollux доступны на GitHub.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

КИИ в облаке: как разделить зоны ответственности между провайдером и ИТ-службой

У половины компаний российской авиаотрасли нашлись ИТ-уязвимости высокого или критического уровня

Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ

Щедрость Microsoft закончилась. ИТ-гигант лишил школы и университеты бесплатной почты

Андрей Лаптев, «Индид»: Инциденты с учетными данными затронули 90% российских компаний

Полиция разрешит гражданам подавать заявления о преступлениях в электронном виде без бумаги

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще