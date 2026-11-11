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В самом протяженном селе Кабардино-Балкарии к началу горнолыжного сезона ускорили интернет МТС

МТС построила новую базовую станцию в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии. Благодаря этому скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 30%. Улучшения почувствуют жители села и туристы, которые проезжают через него по пути к Чегету и Эльбрусу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Заюково протянулось примерно на 13 км вдоль Баксанского ущелья и считается самым протяженным селом республики. Через него проходит дорога к популярным горнолыжным курортам Приэльбрусья. Даже до начала зимнего сезона здесь останавливаются путешественники: в местных магазинах и у ремесленников можно приобрести кавказские сувениры, высокогорный сыр, мед, чай и другие местные продукты. С приближением горнолыжного сезона туристический поток в направлении Эльбруса и Чегета увеличивается.

«Популярность туристических маршрутов Кабардино-Балкарии растет, вместе с ней увеличивается и нагрузка на мобильную сеть. Поэтому мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру не только в городах, но и в небольших населенных пунктах, которые находятся на пути к достопримечательностям и курортам. Новая базовая станция в Заюково позволит жителям и гостям села комфортнее пользоваться мобильным интернетом, в том числе во время поездок в горы и остановок по дороге к Эльбрусу», — сказал директор МТС в Кабардино-Балкарской Республике Эльдар Залиханов.

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