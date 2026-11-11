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В России создали тест-систему с ИИ для оперативной диагностики опасного состояния кожи

В Сеченовском Университете совместно с Высшей школой экономики создали тест-систему для диагностики эритродермии – жизнеугрожающего состояния, при котором воспаляется и краснеет, шелушится больше 80% кожи человека. Это позволит предположить причину опасного состояния на первичном этапе и вовремя назначить терапию. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сейчас, чтобы поставить диагноз, необходим осмотр узким специалистом, который собирает анамнез и сопоставляет жалобы с клинической картиной, с последующей биопсией кожи. Возможность оперативно получить такую помощь есть не всегда. Тест-система сокращает время на постановку предварительного диагноза.

Она работает так: врач заходит на платформу, загружает фотографии кожи пациента и отвечает на вопросы о его клинических симптомах в специальной форме. Искусственный интеллект обрабатывает полученную информацию, и пользователь получает предварительный диагноз и рекомендации по лечению того или иного недуга.

«Дело в том, что эритродермия – это состояние, к которому в определенных условиях могут привести совершенно разные заболевания, – сказала доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Екатерина Грекова. – Среди них, например, псориаз, атопический дерматит, лимфома кожи, болезнь Девержи и другие. Это может быть и тяжелая аллергическая реакция на какие-то лекарства. Но проявляется осложнение одинаково: кожа краснеет, шелушится, зудит, у пациента начинается жар, увеличиваются лимофузлы. Между тем, эритродермия может угрожать жизни – человек теряет очень много тепла и влаги через поврежденную кожу, в организме развивается системный воспалительный процесс. Поэтому критически важно как можно быстрее установить причину острого состояния».

С помощью новой тест-системы поставить диагноз и начать терапию еще до консультации с опытным дерматологом сможет врач общей практики или начинающий специалист.

Алгоритм обучили на обезличенных снимках кожи 240 пациентов Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета. Специалисты Сеченовского Университета и Высшей школы экономики разметили каждый из снимков, выделив на них аномальные зоны и описав их. Также в систему загрузили клинические данные, которые позволяют сопоставить симптомы с той или иной причиной эритродермии.

Как рассказал разработчик системы, магистр НИУ ВШЭ Ильдус Исхаков, систему обучали около полугода на размеченных фотографиях кожи и клинических данных пациентов: «Сначала нейросеть компьютерного зрения анализирует снимки и предлагает наиболее вероятный диагноз, а затем языковая модель сопоставляет этот вывод с клинической картиной пациента и уточняет его. Поскольку эритродермия крайне редкое состояние, данных для обучения пока немного. На небольшой тестовой выборке точность системы после двухэтапного анализа составила 77%».

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По словам ученого, система уже функционирует, но впереди большая работа. Главная задача - расширять регистр пациентов: чем больше размеченных снимков и историй болезни увидит модель, тем надежнее она сможет находить в них закономерности.

Кроме того, прежде чем систему можно будет применять в клинической практике, необходима ее полноценная апробация и экспертная оценка врачей-дерматологов, которые помогут разобрать ошибки модели и подтвердить, что она ставит диагноз по верным основаниям, отметили ученые.

Сейчас авторы изобретения готовятся запатентовать разработку и получить регистрационное удостоверение – после этого ее можно будет внедрить в клиническую практику по всей России. Применение платформы в настоящее время не исключает проведение биопсии кожи для подтверждения диагноза.

Также совместно с Институтом клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета систему собираются усовершенствовать – загрузить в нее гистологические сканы, то есть изображения поврежденных участков кожи под микроскопом, что позволит сделать диагностику еще точнее.

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