В «ПланФиксе» появилась возможность строить дашборды на основе аналитик

В «ПланФиксе» появились новые возможности визуализации бизнес-показателей. Теперь пользователи могут создавать виджеты на основе аналитик — инструмента для накопления данных о платежах, расходах, трудозатратах и других показателях. Обновление позволяет отслеживать ключевые метрики компании прямо на рабочем дашборде, избавив от необходимости каждый раз формировать отдельный отчет. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

В системе управления бизнесом «ПланФикс» аналитики используются для учета данных, которые накапливаются в процессе работы. Например, в рамках одной задачи можно зафиксировать несколько поступлений от клиента, расходы на выполнение заказа или время, затраченное разными сотрудниками. Каждая операция сохраняется как отдельная запись с необходимыми реквизитами.

Раньше для анализа этих данных использовались преимущественно отчеты. Теперь показатели из аналитик можно выводить непосредственно на дашборды или добавлять на рабочие доски. Это помогает руководителям и сотрудникам быстрее оценивать текущее состояние процессов и принимать решения на основе фактических данных.

От финансов до учета рабочего времени: где пригодится обновление

Контроль поступлений от клиентов. Компания ведет проекты, по которым клиенты вносят оплату несколькими платежами. Каждое поступление фиксируется в аналитике с указанием суммы и даты, а виджет на дашборде показывает общую сумму полученных средств. Руководитель видит финансовый поток без необходимости открывать отдельные задачи и проверять историю платежей.

Контроль расходов по проектам. В строительных и производственных компаниях расходы возникают на разных этапах: закупка материалов, оплата подрядчиков, доставка и прочие операции. Сотрудники регистрируют их в аналитике, а руководитель получает сводную картину затрат. Это помогает контролировать бюджет и своевременно замечать отклонения от плана.

Анализ трудозатрат сотрудников. В агентствах, консалтинговых и ИТ-компаниях специалисты фиксируют время, потраченное на задачи. На основе этих записей можно отслеживать общее количество отработанных часов и анализировать распределение нагрузки между проектами или сотрудниками. Такие данные помогают объективно оценивать загрузку команды и фактическую себестоимость работ.

Учет расхода материалов. В производстве и сервисном обслуживании аналитики пригодятся для фиксации материалов, израсходованных при выполнении заказов. Виджеты позволяют отслеживать общий объем расходов и анализировать их по отдельным направлениям, что упрощает контроль затрат и планирование закупок.

Детализация показателей без перехода к отдельным отчетам

Виджеты на основе аналитик поддерживают группировку данных. Это позволяет не только видеть итоговые значения, но и анализировать их структуру. Также доступно сравнение плановых и фактических показателей для своевременного отслеживания отклонений.

При необходимости пользователь может в один клик перейти от сводного показателя к расширенному списку задач, данные которых вошли в расчёт. Это помогает быстро выяснить причины изменений и найти конкретные операции, повлиявшие на результат.

Новые возможности дополняют существующие инструменты дашбордов «ПланФикса». Теперь на одном рабочем экране можно одновременно размещать показатели по задачам, проектам и аналитикам, формируя единую картину бизнес-процессов.