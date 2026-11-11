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«Цифровая логистика» выпустила MCP-сервер для поиска оптимальных вариантов доставки грузов и документов

Компания «Цифровая логистика» (оператор платформ versta.io и mestoX.ru) одной из первых на российском логистическом рынке запустила собственный MCP-сервер. Решение позволяет ИИ-агентам получать из логистической экосистемы versta.io актуальную информацию о вариантах доставки грузов и документов по заданным маршрутам, создавать заказы на перевозку и отслеживать их исполнение. Об этом CNews сообщили представители «Цифровой логистики».

MCP (Model Context Protocol) – открытый протокол, через который ИИ-агент в понятном ему виде получает данные и выполняет действия во внешних системах. Теперь бизнес может подключить к versta.io любую ИИ-модель или ИИ-агента с поддержкой MCP: например, GigaChat от Сбера или YandexGPT, Claude от Anthropic, ChatGPT от OpenAI, GLM от Z.ai и другие.

MCP-сервер versta.io позволяет рассчитать доставку у более чем 50 перевозчиков и служб доставки, включая СДЭК, КСЭ, «Почту России», «Деловые Линии», ПЭК, «Яндекс Доставку». Расчет доступен для документов и грузов, по России и за рубеж. Для каждого варианта показываются перевозчик, тариф, стоимость и сроки. Кроме того, клиенты платформы versta.io могут через MCP-сервер оформить заказ по выбранному тарифу и затем отслеживать его движение.

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«Раньше, чтобы получить расчет доставки, сотруднику приходилось самостоятельно искать информацию и сравнивать варианты. Теперь эту задачу можно легко поручить ИИ-агенту. По сути, наш MCP-сервер – это посредник, который служит для любой нейросети доверенным источником правды о ситуации в логистике», – сказал Валерий Геленава, сооснователь «Цифровой логистики», оператора платформ versta.io и mestoX.ru.

Сервис уже доступен всем пользователям платформы versta.io, а также всем желающим. Доступ к сервису бесплатный после регистрации на платформе.

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