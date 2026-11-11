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ТГУ открыл Студенческое конструкторское бюро на базе суперкомпьютера и ускорителей нейросетей

Томский государственный университет (ТГУ) открыл в среду, 11 ноября, Студенческое конструкторское бюро (СКБ) по направлению «Цифровой инжиниринг и суперкомпьютерное моделирование». Здесь студенты будут решать задачи реальных компаний и научатся использовать искусственный интеллект и большие данные для создания импортозамещающих решений и продуктов. В вычислительную и исследовательскую инфраструктуру СКБ входят ИИ-ускорители LinQ и суперкомпьютер СКИФ Cyberia из топ-50 вычислительных центров России. Об этом CNews сообщили представители ТГУ.

СКБ создан при поддержке Минобрнауки на площадке Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ: в сентябре 2026 г. ТГУ победил во втором конкурсе ведомства на открытие студенческого конструкторского бюро и получил субсидию в размере 5 млн руб. Проект бюро ТГУ разработал вместе с компанией «ХайТэк», которая выпускает ИИ-ускорители LinQ HPS для высокоплотных вычислений. Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ и «ХайТэк» начали сотрудничество в 2025 году с открытия совместной ИИ-лаборатории, таким образом, вуз получил эксклюзивный доступ к отечественному ИИ-ускорителю.

В открывшемся бюро студенты и школьники будут решать инженерные задачи с помощью ИИ, цифровых двойников и суперкомпьютерного моделирования: они займутся научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и проектными работами по заказам ТГУ и его партнеров, среди которых «Газпромнефть промышленные инновации», ИХТЦ, Адем Инжиниринг, МТС и другие компании. В нынешнем учебном году планируется привлечь 300 студентов и 200 школьников. В частности, в СКБ будут реализовывать свои проекты студенты нескольких подразделений ТГУ: химического, механико-математического, физико-технического факультетов, Института прикладной математики и компьютерных наук.

Им будет доступна мощная вычислительная и исследовательская инфраструктура: ускорители LinQ, суперкомпьютер СКИФ Cyberia, расположенный в Институте анализа больших данных и ИИ, рабочие станции и ИИ-лаборатории университета.

По словам директора Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслава Гойко, обучение цифровому инжинирингу и суперкомпьютерному моделированию становится новым базовым требованием к подготовке инженеров.

«Эти направления позволяют промышленным компаниям создавать конкурентную продукцию быстрее и дешевле, уменьшая количество физических испытаний и ускоряя расчеты. Практически всё, чем мы пользуемся, может или уже изготавливается с применением цифрового инжиниринга и суперкомпьютерного моделирования — от энергетических установок до лекарств. Сегодня это важнейший элемент для развития технологий внутри страны без опоры на иностранные прототипы», — сказал Вячеслав Гойко.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Студенческие конструкторские бюро также позволяют ликвидировать разницу между содержанием образовательных программ в вузах и запросами работодателей, считает генеральный директор компании «ХайТэк» Андрей Панков.

«Для сферы ИИ и высокопроизводительных вычислений практикоориентированный подход особенно важен: технологии меняются быстрее учебных программ, и СКБ помогает закрыть этот разрыв еще в университете. Мы как индустриальный партнер ТГУ становимся соавтором, который предоставляет оборудование, ставит задачи и обеспечивает наставничество. Для нас это и вклад в технологический суверенитет, потому что студенты, которые сегодня осваивают российскую вычислительную платформу, завтра будут применять ее в промышленности», — сказал Андрей Панков.

Заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова: «Очень вдохновляет динамика развития Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ. Команда понимает, где лежит эффективность. А она сегодня лежит как раз в поле искусственного интеллекта. Томская область — это регион создания нового технологического уклада, который основан, по сути, на повышении производительности труда и новых методах супервычислений, позволяющих получать новые уникальные конкурентоспособные решения. И такой технологический уклад приводит к созданию рынков, которые всегда будут конкурентоспособными. Смотрим на Институт как на передовиков в этом смысле и приводим в пример другим командам и научно-образовательным организациям. Для того чтобы двигаться быстро, надо быть, конечно, технологичным и эффективным».

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