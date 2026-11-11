Телемедицина N3.Health внедрена в сеть педиатрических клиник «Плюс» в Ростове-на-Дону

Сеть детских клиник «Плюс» внедрила сервис телемедицинских консультаций на базе приложения для пациентов и врачей «Мила», разработанного компанией «ЭлНетМед» (N3.Health). Теперь родители могут получить рекомендации педиатров и узких специалистов дистанционно: по видеосвязи, аудиосвязи или в чате, не приезжая в клинику.

Сеть «Плюс» объединяет три клиники в Ростове-на-Дону, более 75 врачей и проводит свыше 100 тыс. приемов в год. Медучреждения специализируются на педиатрии и оказывают помощь по всем основным направлениям, включая годовые программы наблюдения за детьми и сопровождение ненормотипичных детей.

Онлайн-консультации проводятся только после очных приемов, обеспечивая более удобное взаимодействие врача и пациента. Они помогают родителям разобраться в назначениях, интерпретировать результаты анализов и обследований, обсудить вопросы развития ребенка. Врач может дистанционно контролировать динамику состояния, корректировать лечение по диагнозу, установленному очно, и определять, требуется ли следующий очный визит и насколько срочно. Особое значение это имеет для семей из отдаленных районов Ростовской области, ДНР и ЛНР.

При выборе платформы для телемедицины клиника «Плюс» ориентировалась на несколько ключевых требований: наличие разных форматов (видео, аудио, чат), доступ пациентов через браузер или приложение, отдельные личные кабинеты врача и пациента, идентификация пользователей и соблюдение требований законодательства, интеграция с МИС и онлайн-запись.

Приложение «Мила» от «ЭлНетМед» (N3.Health) стало готовым решением, которое позволило запустить телемедицину без разработки собственной платформы с нуля. Сервис работает в защищенном контуре, поддерживает аутентификацию пациентов через «Госуслуги» (ЕСИА), а платформа N3.Health является официальным оператором передачи данных в ЕГИСЗ и предусматривает передачу протоколов в РЭМД.

Дистанционные консультации доступны более чем 20 специалистам, а воспользоваться сервисом могут все педиатры и узкие специалисты клиник, которые готовы вести прием онлайн. Пациенты могут записаться на такую консультацию через колл-центр или онлайн: слот появляется в расписании медицинской информационной системы клиники.

Удаленное сопровождение проходит в приложении «Мила». По итогу врач формирует заключение в МИС и определяет следующий шаг: повторный онлайн-контроль или очный визит.

«Телемедицина помогает нам оставаться на связи с родителями между приемами. После консультации у родителей часто возникают дополнительные вопросы, и теперь не обязательно приезжать в клинику, чтобы их обсудить. Это особенно удобно семьям из отдаленных районов. Конечно, онлайн-консультация не заменяет осмотр, если он необходим, но помогает своевременно получить рекомендации и понять, нужен ли очный визит», – отметила Галия Палютина, маркетолог сети клиник «Плюс».

«Ключевая задача цифровизации – не просто внедрить новый сервис, а бесшовно встроить его в уже работающие процессы и повседневную практику медицинского центра. В проекте с “Плюс” мы сделали ставку на последовательное внедрение и поддержку от технической команды. Важно, что клиника со своей стороны обеспечивала активную поддержку и обучение врачей в использовании новых технологий. Такой подход позволяет специалистам быстро освоить новые решения и сосредоточиться на качественном сопровождении пациента», – сказала Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.