Спутниковая связь «Бюро 1440» успешно прошла тест на Северном морском пути

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») совместно с ФГБУ «ГлавСевморпуть», ФГУП «Атомфлот» (предприятия госкорпорации «Росатом») и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) провела тесты спутниковой связи нового поколения в реальных условиях судоходства Севморпути. Впервые подключение было обеспечено спутниковой и наземной инфраструктурой «Бюро 1440». Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440».

Установка на борт атомного ледокола «Урал» серийного абонентского терминала «1440.Ультра», разработанного «Бюро 1440», позволила экипажу на ледоколе реализовать несколько ключевых сценариев.

Капитан универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220 Виктор Сурядов через спутниковую связь «Бюро 1440» в формате видеоконференцсвязи подключился к ситуационному центру ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, доложил о выполнении рейсового задания и сообщил о ледовой обстановке на маршруте.

Медицинский персонал Мурманского многопрофильного центра им. Н. И. Пирогова ФМБА России с борта ледокола связался со специалистами ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России в Москве для телемедицинской консультации. В ходе сеанса были успешно переданы данные лучевой диагностики и других медицинских исследований одного из членов экипажа.

Впервые в России связь с ледоколом осуществлялась через отечественные низкоорбитальные технологии, включая собственную космическую и наземную инфраструктуру. В дальнейшем глобальное покрытие группировки «Бюро 1440» позволит обеспечить устойчивой связью и широкополосным доступом в интернет суда в акватории Северного морского пути, в том числе маршруты до Северного полюса, где другие отечественные спутниковые решения недоступны или не дают необходимой ширины канала.

«Решение "Бюро 1440" на практике подтвердило готовность к работе в сложных температурных и эксплуатационных условиях Севморпути. Цель работы с судоходством — создать непрерывный цифровой контур для судовладельцев и грузоотправителей, предоставить инфраструктуру для повышения прозрачности логистики, а также стабильную связь для экипажей», — сказал заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

«Испытания непосредственно в арктических широтах позволяют оценить доступность и устойчивость связи, фактическую скорость передачи данных и работу оборудования при движении судна. Результаты необходимы для определения условий применения системы на СМП и ее дальнейшего использования в интересах безопасности плавания, организации ледокольной проводки и развития цифровых сервисов», – сказал первый заместитель генерального директора – директор по обеспечению судоходства ФГБУ «ГлавСевморпуть» Святослав Степченков.

«Для ФМБА России, отвечающего за медицинское обеспечение экипажей на стратегических маршрутах, принципиально важно, чтобы телемедицинские технологии выдерживали самые суровые климатические условия Крайнего Севера и работники атомной отрасли могли в кратчайшие сроки получить консультацию ведущих специалистов федеральных медицинских центров страны. Внедрение спутниковой связи нового поколения ляжет в основу широкого применения телемедицинских технологий на всем протяжении Северного морского пути, что повысит эффективность и оперативность оказания медицинской помощи», — сказала начальник Центра санитарной авиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Наталья Баранова.

«ФГУП “Атомфлот”, располагая развитой береговой инфраструктурой и уникальным атомным флотом, включая универсальные ледоколы проекта 22220, последовательно развивает цифровую инфраструктуру в Арктике: надёжная связь позволит капитанам в режиме реального времени взаимодействовать с ситуационными центрами, а службам — оперативно реагировать на любые изменения обстановки. Мы рассчитываем, что внедрение решений "Бюро 1440" станет основой для создания единого цифрового контура управления флотом и повысит прозрачность и предсказуемость логистики на всей акватории СМП, надежно обеспечивая судоходство в высоких широтах», — сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.