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Sitronics KT соберет актуальные данные о глубинах Финского залива с помощью безэкипажного катера

Специалисты Sitronics KT (входит в Sitronics Group) проведут гидрографические исследования в акватории Приморской учебно-научной базы.

Работы будут выполняться в рамках научно-технологического сотрудничества компании и СПбГМТУ. Для гидрографических исследований инженеры Sitronics KT задействуют безэкипажный катера «Странник 575» собственной разработки, оснащенный специализированным оборудованием – также созданным компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

Так, специалисты департамента картографии и гидрографии Sitronics KT разместят на борту судна серийный автоматизированный промерно-изыскательский комплекс (АПИК) с эхолотом и спутниковой навигационной системой для сбора и обработки навигационно-гидрографической информации. Использование программного обеспечения – тоже разработки компании – позволит передавать данные специалистам-картографам в режиме реального времени.

Проведение гидрографических исследований решает две практические задачи. Вуз получит актуальную информацию о рельефе дна, актуальных глубина, мелях и течениях, которая будет полезна студентам и резидентам. Инженеры Sitronics KT смогут на практике испытать сразу два своих решения, которые в комплексе должны повысить скорость проведения работ и оптимизировать затраты.

«Использование безэкипажных катеров для гидрографических исследований позволит не только автоматизировать процессы, но и участить промеры внутренних водных путей, что повысит безопасность судоходства. Sitronics KT имеет большой опыт и компетенции в гидрографии, в создании электронных навигационных карт крупнейших озер России, а также в создании специализированного оборудования для этого. Сотрудничество с СПбГМТУ позволяет нам объединить эти направления и апробировать решения в комплексе в реальных условиях», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

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Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

«Сотрудничество СПбГМТУ и Sitronics KT в области морского беспилотного транспорта проводится с использованием инфраструктуры современного центра испытаний морской робототехники СПбГМТУ. Эта инфраструктура предназначена для испытаний морских подводных аппаратов и безэкипажных надводных платформ. Совместное проекты в области морских робототехнических комплексов объединяют потенциал наших организаций и приводят к новым технологическим результатам», — сказал проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов.

Акватория выбрана не случайно – территория Приморской учебно-научной базы используется специалистами компании для тестирования и калибровки автономных катеров. С 2025 г. Sitronics KT работает над линейкой безэкипажных катеров различной грузоподъемности от 550 кг до 1,5 тонны для доставки грузов по речным и морским акваториям, а также над проектами БЭК для решения задач мониторинга, рыбного промысла.

Завершить сбор данных специалисты Sitronics KT планируют до конца окончания навигационного периода.

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