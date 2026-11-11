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Сбербанк: больше половины петербуржцев оформляют страховые полисы на сайте страховой

Больше половины, 64% жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих оформлять страховые полисы онлайн, делают это на сайте страховой. Используют для этого сайт или приложение банка 17% респондентов, 13% заключают договора в мобильном приложении страховой компании, 6% — сайтах-агрегаторах или маркетплейсах, согласно результатам исследования «СберСтрахования». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Опыт оформления страховых услуг через интернет есть у 31% страхующихся петербуржцев. В целом по стране, такой формат покупки полисов выбирают 48% россиян. При этом респонденты считают, что цифровые клиентские пути можно сделать удобнее: 31% из них хотели бы заранее понимать размер возможной страховой выплаты, 20% — сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране, а 18% — быстро получать консультацию специалиста.

Среди ключевых преимуществ цифрового канала респонденты называют возможность оформить полис без посторонней помощи (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%).

Исследование также позволило определить, какие элементы клиентского пути особенно важны при самостоятельном оформлении полиса. Чаще всего респонденты хотели бы иметь возможность быстро получить ответ на возникающий вопрос — об этом сообщили 36% опрошенных. Еще 17% отметили важность помощи в выборе подходящего страхового продукта, 12% — понятного порядка получения готового полиса, а 7% — удобного процесса оплаты.

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Александр Абрамов, исполнительный директор «СберСтрахования»: «Сегодня 52% россиян, оформляющих страховые полисы, делают это только или преимущественно офлайн — через агентов, в офисах страховых компаний или отделениях банков. При этом для 43% из них такой выбор связан прежде всего с привычкой. Еще 28% опасаются мошенничества или сомневаются в подлинности электронного полиса, а 15% не хотят самостоятельно разбираться в условиях страхования. Но мы видим, что люди все активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни. Страхование не исключение: со временем онлайн-оформление полиса будет таким же привычным и простым действием, как заказ такси или продуктов. Исследование четко показывает, что люди хотят понимать при покупке защиты в цифровых каналах. И хотя нельзя определить размер выплаты заранее, в наших силах отразить максимальные суммы в рамках застрахованных рисков и дать ориентиры, которые помогут каждому выбрать релевантное для себя покрытие. Наша задача — уже сейчас последовательно совершенствовать клиентский путь, чтобы переход в онлайн был для человека естественным, а покупка полиса — максимально простой, понятной и удобной».

Исследование проводилось в октябре 2026 г. среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

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