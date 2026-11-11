С чего начать корпоративную трансформацию с помощью ИИ: доклад «Ай-Титул» на CNews FORUM 2026

Павел Бондаренко, генеральный директор «Ай-Титул», и Андрей Башилов, директор по консалтингу, покажут, как выбрать точку входа для корпоративного ИИ и посчитать эффект до начала разработки.

«Ай-Титул» консультирует бизнес и государственные организации, проектирует, разрабатывает и сопровождает ИИ-решения.

Руководители часто хотят заменить отдел ИИ-системой. На практике компании выбирают один из путей: автоматизировать отдельные операции, перестроить процесс или заменить функцию. Каждый путь несёт риски: после сокращения - новый найм, реинжиниринг затянется и подорожает, пилот не выйдет в эксплуатацию.

В докладе «Путь трансформации: с чего начинается корпоративный ИИ» (секция «Искусственный интеллект и большие данные») спикеры покажут, как найти фокус для ИИ: портфель операций, суммарный эффект которого окупает внедрение. На примере проекта они разберут, как по итогам обследования собрать такой портфель и рассчитать эффект до инвестиций в разработку.

Доклад опирается на опыт «Ай-Титул»: 43 обследования бизнеса на применимость ИИ, 16 проектов ИИ-трансформации и 19 ИИ-решений в эксплуатации.

«Ай-Титул» имеет три собственных ИИ-продукта: для бэк-офиса и руководителей, линейного контроля и видеоаналитики. Продукты выполняют более 30 операций: проверяют документы, выявляют аномальные паттерны, контролируют качество исполнения работ.