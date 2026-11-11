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Рободоставка заработала на Среднем Урале — роверы «Яндекса» начали привозить заказы жителям Екатеринбурга

«Яндекс» расширил географию роботизированной доставки — теперь роверы выполняют заказы в Екатеринбурге. На старте сервис доступен жителям отдельных локаций в Октябрьском, Чкаловском и Ленинском районах. Роверы привезут заказ из шести дарксторов «Яндекс Лавки», расположенных на улицах Степана Разина, Вайнера, Сыромолотова, Щорса, Академика Семихатова и Декабристов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

В будущем роботы появятся также в Верх-Исетском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах, а общее число подключенных к сервису дарксторов Лавки планируется довести до 20. Помимо «Лавки», роверы начнут привозить заказы из «Яндекс Еды», а партнеры «Яндекс Доставки» смогут подключить роботов к своему магазину или торговой сети — как в уже работающих зонах, так и в новых по мере расширения географии сервиса.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин: «Екатеринбург по праву претендует на статус одного из самых технологичных городов России, и внедрение таких решений это подтверждает. Роботы-доставщики органично вписываются в нашу городскую среду и становятся частью привычного ландшафта. Важно, что технология развивается с учетом обратной связи от горожан: мы видим реальный запрос жителей на быстрые и удобные сервисы. Наша задача — создавать условия, при которых инновации делают повседневную жизнь екатеринбуржцев проще, не создавая при этом дополнительной нагрузки на тротуары и дорожную сеть»

Марина Перескокова, директор по продукту рободоставки «Яндекса»: «В Екатеринбурге работают роверы четвертого поколения — самая свежая версия роботов-доставщиков «Яндекса». По возможностям они значительно превосходят своих предшественников: благодаря конструкции подвески роботы способны забираться на высокие бордюры и преодолевать неровности на дорогах, а комплекс датчиков позволяет безопасно ориентироваться в городе. Роверы передвигаются по городу автономно — они самостоятельно распознают препятствия и сигналы светофора, строят оптимальный маршрут и соблюдают заданный скоростной режим. Если возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удаленный оператор».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Интерес к технологии у жителей города уже есть. По данным исследования ВЦИОМ, 61% екатеринбуржцев готовы регулярно пользоваться автономными технологиями, в том числе роботами-доставщиками, — этот показатель даже выше, чем у опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга. Екатеринбуржцы также чаще других участников исследования связывают технологичность своего города с инфраструктурой, а для 58% рободоставка интересна возможностью попробовать новую технологию.

Помимо Екатеринбурга, роверы возят заказы более чем в 10 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Тюмень — за свою историю они выполнили более 2 млн успешных доставок.

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