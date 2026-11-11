Решения «Диасофт» и «Ред ОС 8» получили официальное подтверждение совместимости

Компании «Ред Софт» и «Диасофт» в рамках технологического сотрудничества провели испытания совместимости решений от «Диасофт» и операционной системы «Ред ОС 8». По итогам испытаний корректность и стабильность их совместной работы была официально подтверждена сертификатами. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

«Ред ОС» – российская операционная система, проверенная 2 млн инсталляций и обеспечивающая стабильную работу корпоративных сервисов на серверах, рабочих станциях и специализированных устройствах. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Испытания совместимости проведены для следующих решений компании «Диасофт»:

Digital Q.DataBase – российская СУБД, поддерживающая выполнение запросов на диалектах Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL, что позволяет мигрировать с зарубежных решений без переписывания кода.

Digital Q.ERP – ERP-система нового поколения в композитной архитектуре для объединения управления всеми ресурсами компании в единой платформе.

Digital Q.Integration – интеграционная платформа для объединения корпоративных приложений и внешних сервисов.

Digital Q.BPM – AI-driven платформа для управления бизнес-процессами и разработки корпоративных ИТ-систем.

Digital Q.Balance – решение для цифровизации административно-хозяйственной деятельности.

Digital Q.HR – решение для автоматизации кадрового учета, расчета заработной платы и работы служб внутреннего контроля.

Совместимость перечисленных решений «Диасофт» с «Ред ОС 8» проверена не только испытаниями, но и практикой эксплуатации: они уже используются совместно в ИТ-контурах крупных компаний – клиентов «Диасофт». Это подтверждает их готовность к промышленной эксплуатации в реальных инфраструктурах в условиях высоких нагрузок.

«Каждое новое подтверждение совместимости расширяет экосистему решений, доступных заказчикам на базе «Ред ОС», и снимает для них риски при переходе на отечественный стек технологий. Протестированные решения «Диасофт» закрывают сразу несколько критичных для бизнеса направлений автоматизации – от СУБД до управления бизнес-процессами и кадрового учета, – поэтому такое партнерство особенно ценно для организаций, которые ведут комплексное импортозамещение своей ИТ-инфраструктуры», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Подтверждение совместимости наших решений с «Ред ОС», одной из самых распространенных российских операционных систем, – важный шаг для заказчиков, которые формируют импортонезависимый ИТ-ландшафт. Мы видим растущий спрос на решения, готовые к работе в отечественной инфраструктуре «из коробки», и рады, что можем предложить рынку корпоративное ПО на базе «Ред ОС», – отметил Максим Кутузов, коммерческий директор компании «Диасофт».

«Ред Софт» и «Диасофт» планируют и далее продолжать сотрудничество, расширяя и подтверждая совместимость решений.