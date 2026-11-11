red_mad_robot запускает направление red_mad_skills. В новый юнит вошли консалтинговые программы по развитию ИИ-компетенций — для менеджмента, для разработчиков и под индивидуальные задачи сотрудников. Раньше их проводили только внутри комплексных проектов по внедрению ИИ, теперь это отдельное направление бизнеса. С 2024 года программы прошли команды ГК «А101», «ОТП Банка», Level Group, Сбербанка и других компаний. Об этом CNews сообщили представители red_mad_robot.

«К red_mad_robot мы пришли с конкретной задачей: прокачать топ-менеджеров и руководителей управлений, чтобы они „влюбились“ в ИИ, поддерживали проекты, которые приходят к ним снизу, и сами инициировали дальнейшее внедрение», — Артем Чернов, и. о. директора департамента информационных технологий ГК «А101».

Задача нового направления — помочь компаниям самостоятельно находить и запускать ИИ-инициативы, а не только выбирать среди реализованных кейсов и готовых решений. В управленческой программе команды разбирают текущие процессы, ищут в них ИИ-гипотезы, считают эффект и собирают портфель инициатив. В технической программе инженеры разбирают архитектуру, инфраструктуру и переход к Agent-Driven SDLC — модели разработки, в которой часть цикла выполняют автономные ИИ-агенты. Третья рассчитана на персональную эффективность: личные сценарии автоматизации и агенты под конкретные задачи сотрудника.

Программы ведут руководители ИИ-компаний группы, инженеры и консультанты red_mad_robot.

«Мы несколько лет собирали прикладной опыт внедрения ИИ с крупными компаниями — и теперь упаковали его в программы, где каждый блок вырос из реального проекта. Клиенты приходят уже не за базовым знакомством с ИИ-инструментами, а за пониманием, какие процессы стоит перестраивать, где появляется измеримый эффект и как не потерять его при масштабировании», — Павел Бунтман, руководитель партнерств red_mad_robot AI и red_mad_skills.