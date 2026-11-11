PT ISIM: от разовых сканирований к непрерывному управлению уязвимостями

Positive Technologies представила новые инструменты для централизованного контроля уязвимостей в PT ISIM — системе обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур. Теперь специалисты могут анализировать проблемные места не только на отдельных устройствах, но и во всей сети. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новые возможности позволяют выявлять наиболее опасные недостатки безопасности и активы, на которых они обнаружены. Так специалист по ИБ может оценить масштаб проблем и расставить приоритеты их устранения. Централизованный контроль уязвимостей и настраиваемые дашборды помогают отслеживать результаты принятых защитных мер и видеть единую картину технологической инфраструктуры.

Промышленные предприятия часто имеют распределенную структуру, а их технологические сегменты бывают изолированы друг от друга. При этом специалисты могут оценивать безопасность каждого участка отдельно, но результаты таких проверок не дают общей картины защищенности технологических сетей организации. Это особенно важно при работе с уязвимостями: по данным Positive Technologies, их использование входит в тройку наиболее распространенных методов атак на промышленные организации в России. В таких условиях важно не только находить недостатки безопасности на конкретных устройствах, но и централизованно их анализировать. Так можно понять, на каких еще активах они присутствуют и какие риски могут нести.

Ранее PT ISIM собирал данные для выявления уязвимостей, в том числе из изолированных сегментов сети с помощью PT ISIM Collector. Однако анализ состояния защищенности велся только на уровне отдельных узлов. Теперь все найденные слабые места есть в едином разделе. В нем можно найти конкретную уязвимость, например, по идентификатору CVE, и сразу увидеть, на каких устройствах она обнаружена. При необходимости данные можно отфильтровать по уровню опасности, статусу или затронутым активам. На основе этого команда ИБ может оценивать масштаб проблемы и планировать исправления.

В PT ISIM также появились настраиваемые дашборды. На них отображается динамика обнаружения и устранения уязвимостей. Кроме того, видно, где сосредоточены наиболее опасные недостатки безопасности и какие из них требуют первоочередного внимания. Отображение данных можно адаптировать под разные сценарии работы. Например, специалист может оценивать уровень защищенности всей инфраструктуры, конкретного сегмента сети или отдельно на программируемых логических контроллерах (ПЛК) и SCADA-серверах. Чтобы оценить динамику, можно выбрать период и посмотреть, сколько слабых мест обнаружили или устранили и сколько времени в среднем на это ушло.

«Промышленным компаниям нужен системный подход к управлению уязвимостями, поскольку недостатки безопасности остаются одним из главных путей проникновения злоумышленников в инфраструктуру. В масштабах большого предприятия такой контроль позволяет оперативно выявлять критически опасные угрозы в технологических инфраструктурах, включающих тысячи сетевых узлов, и направлять ресурсы туда, где риски максимальны, вплоть до угрозы остановки производства. Именно поэтому мы добавляем новые функции в PT ISIM, чтобы дать специалистам по ИБ необходимые инструменты для такой точечной работы», — отметил Илья Косынкин, руководитель разработки продуктов для безопасности промышленных систем в Positive Technologies.

Лицензионная модель PT ISIM стала более гибкой. Предприятия могут начать выстраивать систему защиты с необходимого набора функций и контроля небольшого числа технологических узлов, а затем постепенно расширять охват и возможности системы по мере появления новых задач. В зависимости от своих потребностей компании могут развернуть систему на собственных виртуальных или физических серверах либо приобрести программно-аппаратный комплекс PT ISIM.