Представлены умные лампы «Сбера» с поддержкой Matter и возможностью управления без интернета

В умном доме «Сбера» появилась новая линейка умных ламп с протоколом Matter over Wi-Fi. Пользователи смогут управлять светом без интернета, подключать лампы к устройствам разных производителей и настраивать свет для работы и отдыха. Новинки отличаются высокой точностью цветопередачи и отсутствием мерцания даже при минимальной яркости. Об этом CNews сообщил представитель SberDevices.

Главное преимущество Matter over Wi-Fi – возможность использовать устройства разных производителей в одной системе умного дома. Для подключения понадобится Matter-контроллер, например, интеллектуальная колонка «СберБум 2.0» или SberBoom Home.

Одну умную лампу можно одновременно подключить к нескольким контроллерам одновременно. Благодаря этому пользователь получает больше гибкости в настройке умного дома и может управлять освещением с помощью любого совместимого устройства.

Новинки поддерживают и другой популярный способ подключения – напрямую к домашней сети Wi-Fi. В данном случае дополнительное оборудование не требуется, а все привычные функции управления светом доступны в рамках платформы умный дом «Сбера».

В отличие от предыдущих моделей, новые умные лампы «Сбер» поддерживают управление без интернета. С помощью совместимой умной колонки можно голосом включать и выключать свет голосом, менять его яркость и цвет.

Заранее настроенные сценарии автоматизации также продолжат работать: освещение включится по расписанию или при обнаружении движения, если датчик поддерживает локальную работу.

Новые умные лампы «Сбер» имеют высокий индекс цветопередачи – Ra 90. Чем выше этот показатель, тем точнее лампы передают цвета окружающих предметов. Это важно при рисовании, рукоделии и других занятиях, где важно различать оттенки.

Другая особенность ламп – отсутствие мерцания даже при снижении яркости до 1%. Ровное освещение уменьшает зрительное утомление и создаёт комфортные условия для чтения, работы с документами или за компьютером.

Режим адаптивного света автоматически меняет яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток. Днём освещение становится более холодным, а к вечеру приобретает тёплый оттенок, создавая атмосферу для отдыха.

Для комфортного пробуждения предусмотрен режим рассвета. К заданному времени лампа постепенно увеличивает яркость, плавно наполняя спальню светом. Такой сценарий особенно востребован осенью и зимой, когда просыпаться приходится ещё до восхода солнца.

Умные лампы Сбер Matter over Wi-Fi представлены в трёх вариантах: A60 и A70 с цоколем E27, а также C37 с цоколем E14. Это позволяет подобрать лампу для разных типов светильников.

Устройства уже доступны для покупки в официальном интернет-магазине SberDevices. Стоимость ламп A60 и C37 составляет 890 руб, лампы A70 – 990 руб. До конца ноября 2026 г. продажи начнутся на популярных маркетплейсах.