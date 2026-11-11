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Piklema и Санкт-Петербургский горный университет договорились о сотрудничестве

Piklema и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли. Студенты получат доступ к технологиям компании и будут использовать их в учебном процессе. Об этом CNews сообщил представитель Piklema.

Партнерство охватывает образовательные и научные направления. В числе возможностей для студентов – стажировки и преддипломная практика в Piklema, где они смогут познакомиться с реальными задачами отрасли и получить опыт работы с промышленными технологиями. Компания также планирует привлекать наиболее перспективных выпускников на работу. Для горнодобывающих предприятий подготовка будущих инженеров еще во время учебы – один из способов справиться с кадровым дефицитом. По данным исследования, опубликованного в журнале «Горная промышленность», в 2024 г. в России насчитывалось около 65-70 тыс. незакрытых вакансий горно-инженерного профиля. Кроме того, по оценкам опрошенных работодателей, лишь 16-20% выпускников горных специальностей владеют навыками применения машинного обучения для оптимизации горных работ.

Практический опыт работы с такими технологиями студенты смогут получить уже во время обучения. Piklema передала Горному университету программное обеспечение Piklema CVision.PitFace и оборудование со стереокамерой для определения гранулометрического состава горной массы – комплекс на базе компьютерного зрения анализирует изображения породы и оценивает распределение фракций.

«Для горнодобывающих компаний ценны специалисты, которые к моменту выпуска уже понимают, как устроены современные цифровые инструменты и какие производственные задачи они решают. Мы хотим дать студентам возможность работать с технологиями того же класса, что используются в промышленности, – от получения изображений горной массы до анализа гранулометрии и определения качество буровзрывых работ. Продолжить знакомство с отраслью они смогут во время практики и стажировок, подключаясь к реальным проектам», – сказал сооснователь и директор по развитию Piklema Дмитрий Клебанов.

«Современные цифровые решения, в том числе автоматизированные системы оценки гранулометрического состава взорванной горной массы, – мощные инструменты в руках компетентного специалиста. Но их эффективное применение требует не только навыков работы с программой и оборудованием. Горный инженер должен понимать, какие методы и математические алгоритмы лежат в основе обработки изображений и построения распределения кусков по крупности, насколько достоверны полученные результаты и каковы ограничения используемых методов. При этом получение данных – не самоцель. Важно уметь интерпретировать их и на этой основе корректировать параметры буровзрывных работ с учётом требований последующих технологических процессов. Наша задача как преподавателей – научить будущего горного инженера осмысленно применять цифровые инструменты: понимать принципы их работы, критически оценивать результаты и видеть, как качество дробления влияет на всю технологическую цепочку. Именно сочетание цифровых компетенций и фундаментальной инженерной подготовки позволяет принимать обоснованные решения», – сказал заведующий кафедрой взрывного дела Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Михаил Маринин.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Переданный комплекс будут использовать на практических и лабораторных занятиях, а также в студенческих проектах. Учащиеся смогут работать с исходными данными, обрабатывать изображения с помощью алгоритмов компьютерного зрения, определять гранулометрический состав и интерпретировать результаты.

Студенты смогут применять полученные навыки в проектах Piklema на стыке горного дела, компьютерного зрения и автоматизации. Для компании такое взаимодействие дает возможность увидеть будущих инженеров в работе еще во время их обучения и в дальнейшем привлекать выпускников, знакомых со спецификой цифровых решений для добывающей отрасли. Также немаловажным фактом являются новые идеи и гипотезы, которые студенты могут формулировать и проверять в процессе производственных практик и применения современных технологий.

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