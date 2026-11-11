Oberon и eXpress объявили о партнерстве

Системный интегратор Oberon и разработчик защищенной коммуникационной платформы eXpress договорились вести партнерскую работу по внедрению российских решений для корпоративных коммуникаций, совместной работы и автоматизации бизнес-процессов у заказчиков Oberon. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Oberon сможет предлагать клиентам платформу eXpress как единое защищенное рабочее пространство, включающее в себя корпоративный мессенджер, сервис видеоконференций, почтовый клиент и SmartApps — мини-приложения для доступа к корпоративным сервисам. Платформа поддерживает развертывание в облаке или на серверах заказчика (on-premise), что важно для организаций с повышенными требованиями к контролю данных и информационной безопасности.

Партнерство объединяет экспертизу Oberon в системной интеграции, ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности с более чем 10-летним опытом eXpress в области корпоративных коммуникаций. Это позволит реализовывать проекты «под ключ»: от аудита инфраструктуры и проектирования до внедрения, созданий интеграций с корпоративными системами и технической поддержки.

«Сотрудничество с Oberon позволит расширить присутствие платформы среди корпоративных заказчиков через сильного интегратора с многолетней экспертизой в ИТ, телекоммуникациях и ИБ. Мы не просто будем внедрять решение, мы поможем выстраивать эффективную и защищенную среду коммуникаций, интегрированную с процессами и системами компании», — отметили представители eXpress.

«Партнерство с eXpress расширяет портфель решений Oberon в области защищенных корпоративных коммуникаций и цифровой трансформации. Мы видим высокий спрос на отечественные платформы, которые объединяют общение, видеосвязь и доступ к бизнес-сервисам в едином безопасном контуре. Вместе с eXpress мы сможем предлагать комплексные внедрения с учетом ИТ-ландшафта заказчиков и требований к информационной безопасности», — отметила Анастасия Калашникова, директор по маркетингу Oberon.

Преимущества партнерства для заказчиков: единая платформа для чатов, аудио- и видеоконференций, почты и корпоративных сервисов; размещение eXpress в защищенном частном облаке либо на собственной инфраструктуре; интеграции мессенджера с DLP, SIEM, СЭД, CRM, корпоративными каталогами и с более чем 70-ю другими системами; комплексный подход Oberon: проектирование, внедрение, интеграция, сопровождение и развитие решения.